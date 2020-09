Inter – Fiorentina, diretta TV-streaming e probabili formazioni 26-09-2020

Sabato 26 settembre alle 20:45 a San Siro si gioca Inter – Fiorentina, valida per la 2° giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

35 giorni dopo la delusione per la finale di Europa League persa, l’Inter di Antonio Conte è pronta a ricominciare la stagione ufficiale, esordendo in casa in campionato a San Siro contro la Fiorentina di Iachini. Inizia dalla 2° giornata il cammino in Serie A dei nerazzurri, che recupereranno poi la 1° giornata mercoledì 30 settembre in trasferta contro il Benevento. Tanta attesa per i nerazzurri che dovrebbero subito schierare titolare i neo acquisti Hakimi e Kolarov, con Vidal dalla panchina. Viola a 3 punti dopo l’1-0 al Torino nella prima giornata e convinti di far bene anche al Meazza. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN (DAZN 1), ma sarà disponibile anche per i clienti SKY abbonatI al servizio Sky-Dazn sul canale 209 di SKY.

2° posto in campionato a 1 punto dalla Juventus, semifinale di Coppa Italia e finale di Europa League. Questi in sintesi i risultati dell’Inter nell’anomala passata stagione, che ha visto i nerazzurri non riuscire a portarsi a casa titoli ma che con Antonio Conte hanno ritrovato un’identità tattica e solidità mentale d’intenti. Ora questa dovrebbe essere la stagione della verità, dove l’Inter non deve e non può nascondersi come principale contender al titolo dei bianconeri. Al netto di sorprese di mercato dell’ultima settimana la squadra appare completa in tutti i reparti, i nuovi acquisti sono di valore (Hakimi, Vidal, Kolarov, il riscatto di Sanchez, Pinamonti) e il rientro di due elementi come Nainggolan e Perisic. Conte ha disposizione una rosa lunga e competitiva, che in questa stagione deve passare all’incasso.

La Fiorentina ha confermato Iachini come tecnico e si è piuttosto rinforzata in fase di mercato, soprattutto con l’arrivo di un centrocampista talentuoso e giovane come Amrabat dall’Hellas Verona. Sempre in mediana è ritornato Borja Valero ed è stata aggiunto anche Bonaventura. Con l’Inter è terminato lo scambio di prestiti con Dalbert, così che Biraghi è tornato alla base. Modulo 3-5-2, con Chiesa al momento utlizzato come fludificante di destra e un inedito attacco ribery e Cutrone. Ma Iachini può pescare su ottimi giovani, come Castrovilli, match winner all’esordio col Torino oltre che a Cutrone, Vlahovic e Duncan.

Come vedere Inter – Fiorentina in diretta TV e streaming

Inter – Fiorentina sarà trrasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN (Canale Dazn 1), sabato 26 settembre alle ore 20:45. La partita sarà anche disponibile su SKY, per gli abbonati che usufriscono del servizio Sky-Dazn sul canale 209 di SKY. In streaming il match sarà visibile sul sito della piattaforma DAZN.

Precedenti e statistiche di Inter – Fiorentina

Nella scorsa stagione Inter e Fiorentina si sono affrontate due volte in campionato e una volta in Coppa Italia nei quarti di finale. All’andata al Franchi, la partita terminò 1-1 con reti di Borja Valero e Vlahovic. Il ritorno in campionato a Milano terminò 0-0. In Coppa italia vittoria nerazzurra per 2-1 grazie a Candreva e Barella. Anche nel 2017/2018 l’Inter iniziò il campionato contro la Fiorentina, era la 1° giornata e l’Inter di Spalletti vinse 3-0 con doppietta di Icardi e gol di Perisic.

Probabili formazioni Inter – Fiorentina

Antonio Conte può gioire per l’abbondanza: a parte lo squalificato de Vrij e l’infortunato Vecino, la squadra è al completo. Difficile non vedere un’Inter collaudata col 3-5-2, anche se l’inserimento di Eriksen titolare potrebbe far variare in un 3-4-1-2. Confermato Handanovic tra i pali, difesa con Bastoni, D’Ambrosio favoirto su Skriniar e Kolarov. sugli esterni esordio di Hakimi, con Perisic favorito su Young. In mediana inamovibile Barella, è ballottaggio tra Gagliardini e Brozovic. Sulla trequarti Eriksen a supporto della coppa Lautaro – Lukaku.

La Fiorentina ritrova dalla squalifica Amrabat e riconferma il 3-5-2. Indsiponibile il solo Pulgar in mediana, i viola andranno con Terracciano tra i pali, difesa con Milenkovic, Caceres e Pezzella. Sugli esterni Biraghi e Chiesa con in mezzo Castrovilli, Amrabat e Bonaventura. Davanti Ribery e un posto per 3 con Kouamé Vlahovic e Cutrone a giocarsi un posto. Duncan in panchina con Borja Valero.

INTER (3-4-1-2): HANDANOVIC, KOLAROV, BASTONI, D’AMBROSIO, PERISIC, BARELLA, GAGLIARDINI, HAKIMI, ERISKEN, LAUTARO MARTINEZ, LUKAKU

FIORENTINA (3-5-2): TERRACCIANO, MILENKOVIC, PEZZELLA, CACERES, BIRAGHI, CASTROVILLI, AMRABAT, BONAVENTURA, CHIESA, KOUAME, RIBERY

