Inter – Fiorentina, diretta TV- streaming e probabili formazioni 22-07-2020

Mercoledì 22 luglio ore 21:45 a San Siro si gioca Inter – Fiorentina, posticipo serale della 35° giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go.

Il 2-2 all’Olimpico contro la Roma nel turno precedente e la vittoria della Juventus per 2-1 sulla Lazio hanno definitivamente chiuso ogni tipo di rimonta Scudetto per l’Inter, che ora si trova a -8 dai bianconeri a solo 4 giornate dal termine. Una missione che era impossibile e che i nerazzurri hanno subito reso tale, fermandosi alla prima occasione utile. Per l’Inter comunque resta da difendere il 2° posto dagli assalti di Atalanta e Lazio, risultato che sarebbe il migliore dal 2010/2011. La Fiorentina ha finito di chiedere qualcosa al campionato, avendo conquistato la salvezza matematica nello scorso turno. In diretta Tv su Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go.

Archiviata la chimera Scudetto, gli ultimi 360 minuti di campionato dell’Inter non hanno più molto da chiedere visto che la qualificazione in Champions è giunta e la differenza tra arrivare secondi o quarti è quasi un’inezia. In ogni caso forse per dignità, l’Inter potrebbe provare a difendere la seconda piazza e usare questi ultimi quattro match come allenamento in vista dell’Europa League, ultima chance per i nerazzurri per salvare l’ennesima stagione fallimentare sotto troppi punti di vista.

La Fiorentina Post ripresa ha avuto un ruolino di marcia tutto sommato discreto, perdendo solo con Lazio e Sassuolo e poi ottenendo poi 3 vittorie e 3 pari nelle restanti 6 partite. Un cumulo di punti arrivato a 42 e che hanno garantito alla Viola la salvezza matematica. Due vittorie di fila con Lecce e Torino e una squadra che è in serie positiva da cinque turni. Comunque anche per la Fiorentina un’atra annata anonima vissuta nelle zone meno nobili della classifica e al di sotto delle possibilità.

Come vedere Inter – Fiorentina in diretta Tv e streaming

La partita Inter – Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv dalle 21:45 su Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 e 255 del satellite). In streaming sarà disponibile sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Precedenti e statistiche di Inter – Fiorentina

L’ultimo precedente della Fiorentina a San Siro risale alla sconfitta per 2-1 contro l’Inter, con reti di Icardi, D’Ambrosio e autorete di Skriniar della stagione scorsa. I Viola non vincono a Milano dalla stagione 2015/2016 quando si imposero per 4-1 sui padroni di casa, con rete di Ilicic e tripletta di Kalinic. L’andata di questo campionato è finita 1-1 con reti di Borja Valero e Vlahovic.

Probabili formazioni di Inter – Fiorentina

Conte perde Vecino per il resto della stagione e aspetta ancora Sensi, ma per il resto tutti disponibili. Rispetto a Roma Godin rileva Bastoni e riposano sulle fasce Young e Candreva per Biraghi e Moses. Barella e Brozovic in mediana, sulla trequarti è duello tra Borja Valero, Gagliardini e Eriksen. Torna titolare Lukaku con Sanchez, Lautaro in panchina.

A Iachini manca solo l’indisponibile Benassi per il resto tutti al completo. Terracciano favorito sui pali su Dragowski, Milenkovic, Pezzella e Caceres in difesa. Chiesa adattato sulla destra con Dalbert a sinistra e mediana composta a Castrovilli, Duncan e Pulgar. Coppia d’attacco Ribery e Cutrone. Panchina per Kouame e Vlahovic.

INTER (3-4-1-2): HANDANOVIC, GODIN, DE VRIJ, SKRINIAR, BIRAGHI, BARELLA, BROZOVIC, MOSEA, BORJA VALERO, SANCHEZ, LUKAKU

FIORENTINA (3-5-2): TERRACCIANO, MILENKOVIC, PEZZELLA, CACERES, CHIESA, CASTROVILLI, DNCAN, PULGAR, DALBERT, RIBERY, CUTRONE

