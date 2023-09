Inter, ecco l’acquisto che serviva | Marotta non perde tempo e lo porta a Milano

Marotta pronto ad accontentare nuovamente Simone Inzaghi. L’Inter accelera sull’acquisto che serviva.

Il Virus UEFA, misto a FIFA, ha colpito anche l’Inter. Se le Qualificazioni Europeo stando dando più fastidio ai cugini milanisti, prossimi avversari al rientro dopo la sosta, Oltreceano arrivano no good news per Simone Inzaghi e la Beneamata.

Alexis Sanchez soffre di anemia, e fin qui nulla di sorprendente, da tempo i nerazzurri ne sono a conoscenza. Il problema è che la dirigenza voleva che il Nino Maravilla restasse alla Pinetina, invece il cileno non solo ha risposto alla chiamata della sua nazionale, ma si è regolarmente allenato per giocare contro l’Uruguay, dopo aver saltato la Colombia.

Una mossa, quella dell’attaccante nerazzurro, che ha fatto notevolmente storcere il naso all’Inter. Che già ha avuto problemi con Cuadrado, infortunatosi durante la sfida vinta contro il Venezuela nella quale ha abbandonato il terreno di gioco dopo l’intervallo.

Tuttavia il problema evidenziato dall’ex juventino dovrebbe essere di poco conto, ma non può far dormire sonni tranquillo nella settimana che porta al derby ad alta quota, così l’Inter sta lavorando per farlo rientrare a Milano.

Calciomercato Inter, a che punto sono i rinnovi

Mentre Inzaghi lavora a ranghi ridotti alla Pinetina, con un orecchio sempre teso sia a ciò che accade nelle Qualificazioni Europee, sia in quelle Mondiali lato Sudamerica, Beppe Marotta si concentra sul mercato.

L’idea è quella di portarsi avanti col lavoro per estendere l’accordo con Dimarco, pupillo di Simone Inzaghi. Sulla durata del contratto fino al 2028 c’è già un’intesa di massima, adesso va trovata quella sull’ingaggio. L’adeguamento economico è il punto di partenza per trattenere l’esterno Azzurro.

Calciomercato Inter, Marotta e una doppia idea per il futuro

Non solo rinnovi, però. In attacco sempre vivo l’interesse per Jonathan David, centravanti canadese del Lille dal contratto in scadenza nel 2025, che però ha tanti estimatori sia in Premier League sia in Italia (ci sono anche Juventus e Milan) ma il prezzo non aiuta: il Lille vuole 50 milioni di euro.

Più semplice arrivare a Tiago Djaló, altro gioiello di casa Lille e della nazionale portoghese. L’Inter starebbe valutando il difensore lusitano, nella speranza di anticipare tutti i competitor: è un classe 2000 in scadenza di contratto, forte fisicamente ma veloce, per di più può essere impiegato anche da terzino destro. Insomma, l’acquisto che serve all’Inter, al netto di una punta che rappresenta la priorità assoluta, vista anche la situazione nel presente di Alexis Sanchez.