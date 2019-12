Inter Cashback Program, il programma fedeltà che premia e sostiene l’Inter

La squadra di calcio preferita fa battere il cuore dei tifosi con acquisti e cessioni dei giocatori, partite e punti in classifica. I nerazzurri, invece, possono anche sostenere il Club con l’Inter Cashback Program.

La storia dell’Inter non è fatta soltanto di successi calcistici con 18 campionati italiani, 7 Coppa Italia, 5 Supercoppa di Lega Italiana, 3 Coppa UEFA, 2 Coppa dei Campioni, 1 UEFA Champions League, 2 Coppa Intercontinentale e 1 FIFA Club World Cup.

Il Football Club Internazionale Milano fondato nel 1908 resta ancorato tuttora al presidente storico Massimo Moratti e allo stesso tempo guarda al futuro con la leadership di Steven Zhang, dirigente dell’azionista di maggioranza Suning Holdings Group.

Nel tempo il nome “Inter” è diventato un brand globale con oltre di 320 milioni di fan in tutto il mondo, considerati parte integrante della storia di successo del club nerazzurro.

Proprio con l’idea di “coccolare” i tifosi nerazzurri è stato realizzato l’Inter Cashback Program, un’iniziativa nata da una collaborazione tra la società calcistica e Cashback World.

Cashback World è una Shopping Community del gruppo multinazionale myWorld basata sul Cashback (vale a dire ritorno di denaro) che mette a disposizione gratuitamente agli iscritti una serie di strumenti per trarre vantaggio dagli acquisti effettuati online o presso le grandi catene nazionali.

L’idea di fondo dell’Inter Cashback Program è quella di offrire vari vantaggi di acquisto ai sostenitori neroazzurri presso gli oltre 800 shop online e i 30.000 partner presenti sul territorio nazionale aderenti al programma.

I tifosi del Football Club Internazionale Milano iscritti al programma Cashback possono fare acquisti quotidiani, prenotare viaggi e usufruire di servizi sfruttando incredibili vantaggi.

Da un lato ricevono fino al 5% di Cashback e dall’altro tanti Shopping Points per usufruire di offerte eccezionali o Deals all’interno del circuito.

Più in particolare gli iscritti all’Inter Cashback Program ricevono un ritorno di denaro (Cashback) a ogni acquisto effettuato online e/o offline presso le tantissime aziende convenzionate in tutto il mondo, 30 mila delle quali presenti in Italia.

Il procedimento è semplice e veloce. È sufficiente registrarsi gratuitamente sul sito cashback.inter.it o recarsi allo stadio San Siro durante le partite selezionate, dove saranno presenti delle hostess che spiegheranno i vantaggi del programma e distribuiranno le Card per iniziare a fare acquisti. Tutti i tifosi interisti che si presenteranno presso lo Stadio San Siro potranno chiedere ulteriori dettagli sul programma e/o ricevere l’Inter Cashback Card cartacea, ma soltanto fino al derby di ritorno.

In alternativa i nerazzurri registrati possono scaricare la Cashback App gratuita per avere sempre a portata di mano l’Inter Cashback Card in formato digitale e continuare a fare acquisti direttamente dal cellulare (e quindi a usufruire degli incredibili vantaggi del programma).

Nell’arco della stagione calcistica, infine, gli iscritti all’Inter Cashback Program potranno partecipare a vari progetti online e offline: concorsi a premio, eventi negli Inter Club locali e molto altro ancora.

Il programma di fedeltà Inter Cashback, insomma, crea una connessione diretta tra l’amore per la maglia neroazzurra e il Football Club Internazionale Milano stesso.

