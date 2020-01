Inter – Cagliari in Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 26-01-2020

L’Inter accoglie a San Siro il Cagliari nel lunch match della 21°giornata di Serie A. La partita sarà visibile tv su DAZN. La partità sarà disponibile anche per gli abbonati Sky sul canale 209 e in diretta streaming tramite i servizi Sky Go.

Dopo due pareggi consecutivi in campionato con Atalanta e Lecce, l’Inter è scivolata a -4 dalla vetta occupata dalla Juventus, ed è insidiata a distanza ravvicinata dalla Lazio. Fondamentali i 3 punti per gli uomini di Antonio Conte per blindare il 2°posto e continuare la lotta scudetto.

Il Cagliari dopo una soprendente prima parte di stagione, che aveva portato la squadra di Maran alle soglie della zona Champions, i sardi hanno inanellato una serie negativa di 4 sconfitte di fila nelle ultime cinque partite, bloccando i KO solo parzialmente con il recente 2-2 col Brescia.

Come vedere Inter-Cagliari in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Inter – Cagliari, anticipo domenicale della 21°giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta TV sulla piattaforma DAZN e sarà disponibile per gli abbonati SKY al canale 209 ( Canale DAZN 1).

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Inter Cagliari in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Precedenti, statistiche e Pronostico di Inter – Cagliari

Sarà l’80° sfida tra Inter e Cagliari nel campionato di Serie A: il bilancio dice 38 vittorie nerazzurre, 14 vittorie rossoblu e 27 pareggi. Nella gara d’andata si impose l’Inter per 2-1 con reti di Lautaro Martinez e Lukaku.

Probabili Formazioni Inter – Cagliari

Ancora problemi di formazioni per Conte, che tra infortuni e mercato ha nuovamente defezioni: Candreva è squalificato, Asamoah è ancora indisponibile. Vecino e Politano non convocati per affari di mercato e sono da valutare le condizioni di Brozovic. Probabile esordio da titolare per Young, panchina per Moses.

Tanti assenti per Maran che deve fare a meno di Rog, Pavoletti, Ceppitelli, Ragatzu, Cerri e Cacciatore, oltre che dello squalificato Pisacane. In porta ritorna Cragno.

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, BASTONI, DE VRIJ, SKRINIAR, BIRAGHI, SENSI, BORJA VALERO, BARELLA, YOUNG, LAUTARO MARTINEZ, LUKAKU

CAGLIARI (4-3-2-1): CRAGNO, FARAGO, WALUKIEWICZ, KLAVAN, PELLEGRINI, NANDEZ, CIGARINI, CASTRO, NAINGGOLAN, JOAO PEDRO, SIMEONE

©RIPRODUZIONE RISERVATA