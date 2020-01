Inter-Cagliari, conferenza stampa pre-partita Conte: “Dobbiamo volare bassi. Domani gara dura”

Un Antonio Conte molto motivato quello che poche ore fa si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Per il tecnico tanti i temi analizzati: dall’importanza della partita di domani e i passi falsi fatti nelle ultime gare di campionato, senza però tralasciare la questione mercato.

“Domani affronteremo un’ottima squadra, i loro ultimi risultati non rispecchiano il loro valore effettivo. Noi abbiamo il dovere di restare umili, dopo il Lecce ho visto troppa fomentazione negativa che non capisco. In passato un pareggio in trasferta non avrebbe mai creato così tanto scalpore, si vede che l’entusiasmo attorno a questa squadra sta crescendo, ma c’è da volare bassi”.

Antonio Conte, 50 anni, allenatore dell’Inter

Le scelte di mercato: “Da quanto sto leggendo negli ultimi giorni sembra quasi che l’Inter abbia comprato mezzo Real Madrid. Finora, vi ricordo, abbiamo preso Young che ha 34 anni e Moses è arrivato in prestito. In più sono arrivati rispettivamente per sopperire ai continui infortuni di Asamoah e all’addio di Lazaro. Stiamo guardando molto al mercato in Premier? si vede che Marotta e Ausilio siano due grandi conoscitori di quel calcio”.

Cambio modulo e possibili esordi: “Delle scelte dovranno essere forzate, perché abbiamo la coperta corta. C’è quindi possibilità che Young possa sin da subito giocare. Non penso, sinceramente ad un cambio modulo, e sono sicuro non lo pensereste nemmeno voi al mio posto, dato che la squadra sta rendendo bene così”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA