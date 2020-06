Inter – Brescia, diretta TV-streaming e probabili formazioni 1-07-2020

Mercoledì 1 lugio 2020 ore 19:30 a San Siro si gioca Inter – Brescia, valida per la 29° giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

Dopo la sofferta vittoria di Parma con annessa prestazione insufficiente, l’Inter ritorna a San Siro per ospitare l’ultima della classifica. Per i nerazzurri l’obiettivo Scudetto appare ormai sfumato e la missione è blindare il 3° posto. Conte dovrebbe recuperare almeno Brozovic per la panchina. Situazione gravissima in classifica per il Brescia, condannato all’ultimo posto assieme alla Spal e con un piede in B. Tanti assenti per Diego Lopez. La partita sarà trasmessa in diretta e in eslcusiva su DAZN (canale DAZN1) e sarà disponibile anche per i clienti Sky abbonati al servizio Sky-Dazn.

Dalla ripresa del campionato l’Inter ha totalizzato 7 punti sui 9 disponibili. Vittorie con Sampdoria e Parma e pareggio col Sassuolo. Teoricamente un ruolino discreto ma che porta con sè grandi delusioni nelle prestazioni. Alla ripresa, l’Inter ha evidenziato i difetti principali della stagione, a cui Conte non ha saputo dare rimedio e che invece ha amplificato. La brutta prova di Parma andrebbe dimenticata, e il Brescia sulla carta può essere un buon viatico per ritrovar fiducia. Ma l’Inter pare anche senza troppe motivazioni, quasi sicura di un piazzamento europeo ma ormai poco fiduciosa di credere in un miracolo Scudetto.

Situazione ovviamente totalmente diversa e molto più grave per il Brescia, che arriva a San Siro con l’acqua alla gola, Ultimo posto in coabitazione con la Spal a 18 punti, frutto di appena 4 vittorie, 6 pareggi e 18 sconfitte. Il dato più rilevante è che le Rondinelle non vincono in campionato da 14 turni, l’ultima affermazione risal al 3-0 al Lecce datato 14 dicembre. In mezzo 8 KO e 5 pareggi.

Come vedere Inter – Brescia in diretta TV e diretta streaming

Inter – Brescia sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da DAZN, sul canale DAZN1 della piattaforma. La partita sarà diposnibile anche per gli abbonati Sky che usufruiscono del servizio Sky-Dazn. In streaming diposnibile tramite abbonamento sul sito Dazn. La telecronaca sarà affidata Pierluigi Pardo, affiancato nel commento tecnico da Simone Tiribocchi.

Precendenti e statistiche di Inter – Brescia

Il Brescia torna a giocare a San Siro a distanza di 9 anni, dove l’ultima presenza fu nella stagione 2010/2011 dove i bresciani fermarono sull’1-1 la prima Inter Post Triplete (risultato replicato anche al Rigamonti in quell’annata). L’andata di questo campionato, è terminata 1-2 a favore dell’Inter, con reti di Lautaro Martinez e Lukaku.

Probabili formazioni di Inter – Brescia

Antonio Conte dovrebbe recuperare per la panchina Marcelo Brozovic, anche se il croato spinge per il recupero da titolare. Indisponibile ancora Sensi, mentre Vecino pare recuperato almeno per la panchina Squalificati Skriniar e Berni. Non ci dovrebbero essere troppe variazioni rispetto a Parma. Bastoni torna titolare al posto di D’Ambrosio, Young favorito su Biraghi e Gagliardini su Valero. Confermato il trio offensivo Eriksen, Lautaro e Lukaku nel 3-4-1-2.

Diego Lopez deve fare a meno di Cistana, Bisoli, Chancellor, Balotelli e Alfonso. Per il suo 4-3-1-2 pochi ballotaggi: a centrocampo Dessena avanti a Romulo, sulla trequarti duello Zmrhal e Spalek. Tonali inamovibile mediano, Torregrossa e Donnarumma in avanti.

INTER (3-4-1-2): HANDANOVIC, BASTONI, DE VRIJ, GODIN, YOUNG, BARELLA. GAGLIARDINI, CANDREVA, ERIKSEN, LAUTARO, LUKAKU

BRESCIA (4-3-1-2): JORONEN, SABELLI, PAPETTI, MATEJU, SEMPRINI, BJARNASON, TONALI, DESSENA, ZMRHAL, TORREGROSSA, DONNARUMMA

©RIPRODUZIONE RISERVATA

