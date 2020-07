Inter-Brescia dichiarazioni pre-partita Conte: “Gara di domani non facile, voglio vedere una squadra assetata di vittorie”

Un Antonio Conte molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con le dichiarazioni pre-partita. Tanti gli aspetti analizzati dal tecnico: dalla gara di domani, passando per la situazione infortunati e gli aspetti da migliorare.

Sulla sfida contro il Brescia: “Voglio vedere una squadra assetata di vittoria così come negli ultimi 10 minuti di Parma. Conosco il Brescia e non sarà affatto una facile gara, abbiamo però l’intenzione di ripartire dal nostro ultimo secondo tempo. Vincere non è stata affatto una cosa scontata, il pareggio col Sassuolo avrebbe potuto anche tagliarci le gambe definitivamente.”

Antonio Conte, 50 anni, allenatore dell’Inter

I cambi di formazione e gli infortunati: “Credo che fare delle rotazione sia una cosa all’ordine del giorno, questo periodo è duro, le partite si susseguono, è giusto fare un po’ di turnover. Presto riavremo anche Brozovic e Vecino”.

Il futuro: “Le cose positive fatte questa stagione sono tantissime, sono molto orgoglioso del lavoro svolto dai miei ragazzi. Chiaramente degli errori ci sono stati, poi c’è chi vuole vedere il bicchiere mezzo pieno chi mezzo vuoto. L’obbiettivo è proseguire per la strada già intrapresa”.

Sulle nuove regole: “Avere 5 cambi può dare quel guizzo di vitalità in più alla partita. Giocando in maniera ravvicinata e a temperature caldissime, li ritengo una gran cosa”.

