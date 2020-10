Inter – Borussia Moechengladbach, diretta TV-streaming e probabili formazioni 21-10-2020

Mercoledì 21 ottobre alle ore 21:00 al Giuseppe Meazza di Milano si gioca Inter – Borussia Moechengladbach, 1° giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/2021. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale Cinque.

Dopo la sconfitta nel Derby, l’Inter è pronta a rialzarsi nell’esordo stagionale in Champions League dove ospita a San Siro i tedeschi del Borussia Moechengladbach. I nerazzurri cercano il passaggio agli ottavi i finale in un girone che comprende anche Shakhtar e Real Madrid. Ancora qualche indisponibile per Conte, ma pochi dubbi sull’11. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale Cinque.

Il KO nel Derby susseguito al pari contro la Lazio all’Olimpico nel match pre-sosta Nazionali ha attirato critiche e primi malumori stagionali verso l’Inter, che dopo un avvio di due vittorie di fila ha subito delle abttute d’arresto in campionato. I nerazzurri comunque al netto di errori individuali difensivi, hanno espresso un ottimo calcio offensivo e di possesso nel Derby, e il potenziale e la rosa per uscire da questa mini-flessione ci sono. Quale occasione migliore di un esordio vincente in Europa, in una competizione dove l’Inter vuole tornare protagonista?

Il Borussia Moechengladbach assieme al Marsiglia era forse il maggiore spauracchio della 4°fascia dei gironi di Champions. Non un sorteggio morbido per i nerazzurri, che comunque dovranno dimostrare di essere superiori. Allenati da Marco Rose, artefice dell’ascesa del Red Bull Salisburgo e al secondo anno sulla panchina tedesca, il Gladbach arriva a questa Champions come 4° della scorsa Bundesliga e può contare soprattutto su ottime individualità dalla trequarti in poi: dal centrocampista Neuhaus, fino agli attaccanti Plea, Thuram ed Embolo i maggiori pericoli per la retroguardia dell’Inter.

Come vedere Inter – Borussia Moechengladbach in diretta Tv e streaming

Inter – Borussia Moechengladbach si giocherà mercoledì 21 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (Canale 201), ma sarà disponibile anche in diretta e in chiaro su Canale Cinque. La partita sarà disponibile anche sulla piattaforma Now TV, previo abbonamento.

Precedenti e statistiche di Inter – Borussia Moechengladbach

La storia di Inter e Borussia Moechengladbach in Champions League è chiaramente legata alla famigerata “Partita della Lattina“. Il 20 ottobre del 1971 durante gli ottavi di finale di Coppa dei Campioni, il Gladbach battè i nerazzurri con un netto 7-1, ma nel mentre della partita dagli spalti un tifoso tedesco colpì con una lattina l’attaccante nerazzurro Roberto Boninsegna, scatenando proteste e polemiche. Nonostante versioni contrastanti, il match venne annullato e ripetuto il 3 novembre successivo, dove l’Inter vinse per 4-2 l’andata a Milano e 0-0 il ritorno in Germania.

Probabili formazioni di Inter – Borussia Moechengladbach

Restano indisponibili causa Covid Gagliardini e Radu ancora positivi, e Skriniar e Young in attesa di un ulteriore il tampone oltra all’infortunato Vecino. Conte recuperà però Bastoni e Nainggolan. Nonostante qualche recupero, l’11 per la Champions non dovrebbe scostarsi molto rispetto a quello visto nel Derby. Handanovic tra i pali, confermata la difesa a tre con Kolarov, de Vrij e D’Ambrosio. A centrocampo Vidal e Barella con Perisic e Hakimi sulle fasce. Sensi favorito su Brozovic. Inamovibile la coppia Lautaro-Lukaku.

Molti indisponibili anche per il Gladbach che deve fare a meno di Benes, Beyer, Lazaro, Poulsen , Villalba e Zakaria. Rose potrebbe schierarsi a specchio coi nerazzurri, un 3-4-1-2 con Sommer in porta, linea difensiva con Ginter, Elvedi, Bensebaini. A centrocampo con Lainer, Kramer, Neuhaus e Wendt. Hofmann a supporto della coppia Plea e Thuram. Panchina per Embolo.

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, KOLAROV, DE VRIJ, D’AMBROSIO, PERISIC, BARELLA, VIDAL, HAKIMI, SENSI, LAUTARO MARTINEZ, LUKAKU

BORUSSIA MOECHENGLADBACH (3-4-1-2): SOMMER, GINTER, ELVEDI, BENSEBAINI, LAINER, KRAMER, NEUHAUS, WENDT, HOFMANN, PLEA,THURAM

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS