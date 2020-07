Inter – Bologna diretta TV-streaming e probabili formazioni 5-07-2020

Domenica 5 luglio 2020 ore 17:15 a San Siro si gioca Inter – Bologna, match valido per la 30° giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN.

Secondo impegno casalingo consecutivo per l’Inter, che dopo aver vinto 6-0 contro il Brescia ospita il Bologna al Meazza, nel match che apre la domenica della 30° giornata di campionato. A Champions League quasi matematicamente conquistata (+ 16 dal 5° posto), i nerazzurri proveranno a blindare il 3° posto dagli assalti di una poco arrendevole Atalanta. Non ancora impossibile ma difficile pensare a una rimonta in vetta. Dubbio Brozovic per Conte, che a parte qualche minimo cambio dovrebbe confermare l’11 che ha battuto il Brescia. La squadra di Mihajlovic è 11° a 38 punti e può ancora sperare in un aggancio alla zona Europa League, distante 5 punti. La partita sarà trasmessa in diretta e in eslcusiva su DAZN (canale DAZN1) e sarà disponibile anche per i clienti Sky abbonati al servizio Sky-Dazn.

Nelle quattro partite disputate dopo la ripresa del campionato, l’Inter ha raccolto 3 vittorie e 1 pareggio mettendo assieme un bottino di 10 punti sui 12 disponibili. Un ruolino tutto sommato accettabile, dove però il pari casalingo col Sassuolo ha di fatto compromesso le già flebili speranze di rimonta al titolo. E soprattutto a non convincere, sono state le prestazioni altalentanti se non pessime dei nerazzurri, simbolo di una stagione che si presupponeva con altre aspettative, ma che rischia di diventare l’ennesima deludente.

Dalla ripresa del campionato, il Bologna ha ottenuto in 3 partite 1 KO (con la Juventus), 1 vittoria contro la Sampdoria e il pari a Cagliari. Per ora è un ottimo campionato dei felsinei, che sono protetti dalla lotta salvezza e possono aspirare ancora al 7° posto, distante 5 punti e che vale l’Europa League. Finora il Bologna ha racimolato 38 punti, frutto di 10 vittorie, 8 pari e 11 sconfitte.

Come vedere Inter – Bologna in diretta TV e diretta streaming

Inter – Bologna sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da DAZN, sul canale DAZN1 della piattaforma. La partita sarà diposnibile anche per gli abbonati Sky che usufruiscono del servizio Sky-Dazn. In streaming diposnibile tramite abbonamento sul sito Dazn.

Precedenti e statistiche di Inter – Bologna

Il Bologna torna a San Siro dal 3 febbraio 2019, quando i rossoblu si imposero per 0-1 sull’Inter con gol di Santander, nella 3° giornata di ritorno dello scorso campionato. Nell’andata di questo torneo, l’Inter ha vinto all Dall’Ara per 2-1, grazie alla doppietta di Lukaku.

Probabili formazioni di Inter – Bologna

Antonio Conte perde per affaticamento muscolare Moses e restano indisponibili i centrocampisti Sensi e Vecino, oltre che lo squalificato Skriniar. Dubbio su Brozovic, sicuro in panchina ma non da titolare. Per il resto, Godin dovrebbe rilevare D’Ambrosio sul centro destra difensivo. Biraghi e Candreva tornano sulle fascie di competenza, con Barella e Gagliardini in mediana. Eriksen, Lautaro e Lukaku davanti.

Qualche assenza per Mihajlovic che deve fare a meno di Skov Olsen, Santander, Poli e Mbaye. L’unica vera sorpresa dell’11 rossoblu dovrebbe essere l’iniziale panchina di Sansone, per il resto 4-3-3 con davanti il trio Orsolini, Palacio e Barrow, con Soriano scalato a mezzala. L’ex Medel mediano.

INTER (3-4-1-2): HANDANOVIC, BASTONI, DE VRIJ, GODIN, BIRAGHI, GAGLIARDINI, BARELLA, CANDREVA, ERIKSEN, LAUTARO MARTINEZ, LUKAKU

BOLOGNA (4-3-3): SKORUPSKI, TOMIYASU, DANILO, BANI, KREJCI, SCHOUTEN, MEDEL, SORIANO, ORSOLINI, PALACIO, BARROW

