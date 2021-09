Inter-Atalanta probabili Formazioni e pronostico

stadio San Siro ore 18:00 6a giornata serie A

L’inter, dopo essersi confermata contro la Fiorentina si trova ad affrontare un’altra grande squadra, l’Atalnata arriva al match ptltonta a dare il meglio di sè, sicura di navigare nelle parti alte della classifica.

Come arriva l’Inter

Inzaghi sa di aver per le mani una squadra performante e ha dimostrarlo e il fatto di nn avet ancora perso una partita, statistica che spera di mantenere contro i bergamaschi. I Nerazzuri non potranno schierare Correa infortunato, perciò andranno sul sicuro con la coppia da goal Lautaro, Dzeko. Anche per le retrovie nessuna novità, confermati Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni e Darmian. Il centrocampo non Firenze si ripropone nuovamente Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic. Così si cercherà di condurre l’assalto al fortino bergamasco.

Come arriva l’Atlantico

Gastrici dopo aver vinto col Sassuolo si trova di fronte una delle sfide più difficili del girone di andata. Per affrontae i nerazzurriZappacosta a destra, Freuler dal 1’ e a centrocampo torna con De Roon, insieme a Malinovskyi e Ilicic, che giocheranno per servire Zapata in attacco.

Pronostico

l’inter si ritrova ad affrontare una tra le favorite al titolo, la sconfitta nn e contemplata da entrambe, il match nn sarà ricco di reti visto le forze che si equivalgono, un pareggio non è da escludere.

Probabili formazioni

INTER (4-3-3): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Zapata.

