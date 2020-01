Inter – Atalanta 1-1, voti e pagelle: Handanovic salva, bene Lautaro

Finisce 1-1 tra Inter e Atalanta, anticipo serale della 19°giornata di campionato giocata a San Siro. Vantaggio di Lautaro Martinez al 4° di gioco, ripreso al 75° da Gosens. Al 89° Handanovic para un rigore a Muriel. Inter che frena la sua corsa e sale a 46 punti.

Termina in parità tra Inter e Atalanta, big match della 19°giornata e ultima del girone d’andata. Il primo tempo giocato ad alti ritmi d’intensità è più di marca interista con la squadra di Conte che sblocca subito la partita al 4° minuto con Lautaro Martinez. Inter che sfiora anche il raddoppio ancora con l’argentino al 22°, ma Toloi salva sulla linea. Sul finire del tempo proteste atalantine per un presunto rigore di Lautaro ai danni di Toloi, il VAR non concede il penalty.

Nella ripresa la squadra di Gasperini alza il ritmo e schiaccia l’Inter nella propria meta campo che fatica ad uscire a riproporsi in avanti. Il neo entrato Malinovskyi colpisce il palo al 56°. L’Inter fatica a contenere l’atletismo atalantino e al 76° l’Atalanta trova il pari. spizzata di Malinovskyi, lettura un po’ distratta della difesa interista che si lasca scappare Gosens che di sinsitro trafigge Handanovic per l’1-1.

Pare finita ma al 87° su un capovolgimento di fronte l’Atalanta trova un rigore. Bastoni stende Malinovskyi in area e l’arbitro Rocchi indica la massima punizione. Dal dischetto va Muriel che si lascia però ipnotizzare da Handanovic che intuisce la traiettoria.

VOTI E PAGELLE

LAUTARO MARTINEZ, 7: Primo tempo di grande livello dove si trova sempre efficacemente col compagno di squadra Lukaku. Al 4° trova subito il vantaggio, ma non è cinico sul probabile raddoppio al 22°. Nella ripresa cala come tutta la squadra.

BASTONI, 7: Dopo la prestazione di Napoli altra prova convincente del giovane centrale nerazzurro. Sicuro e decisivo in alcune chiusure importanti rimane lucido anche nella ripresa, seppur con l’ingenuità del rigore.

HANDANOVIC, 7.5: sul finale di tempo salva su Toloi, poi nella ripresa assiste alla sofferenza della sua difesa anche se non deve fare veri e propri interventi. Fino al 89° quando Muriel ha sui piedi il rigore dell’1-2 ma lo sloveno indovina il penalty e para. Decisivo.

