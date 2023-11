Inter, addio per sempre: se ne va in Arabia Saudita | Storia d’amore finita

Altri Brozovic all’orizzonte. Le sirene araba continuano ad ammaliare tutti. Addio per sempre all’Inter.

Il derby d’Italia ha lasciato un po’ di amaro in bocca in casa Inter. Lo ha detto chiaramente Simone Inzaghi nel post gara di Juventus-Inter, soprattutto per il potenziale inespresso dalla squadra nerazzurra. Che in campo è sembrata accontentarsi nella ripresa, preferendo non rischiare.

Sarebbe stata una ghiotta occasione di scappar via, a +5 dalla Signora, unica squadra per ora a impensierire la corazzata di Inzaghi, nonostante sia il Napoli targato Mazzarri sia il Milan di Stefano Pioli ha preso punti alle prime due della classe.

Rimpianto non far ima con prestazione negativa. Tante le buone notizie per Simone Inzaghi. In primis la ThuLa. Ancora una volta Thuram si traveste da assistman, ancora una volta Lautaro Martinez la butta dentro, complice una marcatura un po’ così di Gatti: sorpreso e in notevole ritardo.

Con questi sentori è iniziata la settimana nerazzurra che continua con l’importante impegno con il Benfica di Champions, a caccia non del pass di Champions, quello già c’è, ma del primato nel girone, consapevole che potrebbe fare tutta la differenza di questo mondo per gli ottavi di finale.

Calciomercato Inter, la situazione

Blindato il dinamico trio Marotta, Ausilio e Baccin, tutti con il rinnovo in tasca fino al 2027, l’Inter può proseguire con le sue consultazioni: Mkhitaryan la priorità per un discorso tempistico, visto che il suo contratto scade nel 2024. Lautaro, Barella e Dimarco i primi che dovrebbe estendere i rispettivi accordi con la Beneamata.

In entrata sempre vivo l’interesse per Tiago Djalò, di origine della Guinea ma nato in Portogallo e nazionale lusitano. Il difensore centrale, impiegabile anche con esterno, forte fisicamente ma veloce in campo aperto, è appetito anche da Milan e Juve, ma l’Inter resta in vantaggio. Per una probabile entrata, un addio definitivo.

Eriksen, una nuova avventura

Quella di Christian Eriksen è stata un’esperienza dai due volti con la maglia dell’Inter acquistato nel mercato di riparazione del 2020 dal Tottenham, firmando un contratto valido fino al 30 giugno 2024 da 7,5 milioni netti all’anno più bonus (1,5 milioni), la stella danese ha faticato a trovare una posizione con Antonio Conte, che però alla fine gliela aveva trovata.

Sul più bello quel maledetto malore a Euro 2021 che ha reso necessario impiantargli un defibrillatore cardiaco sottocutaneo. Dopo il responso negativo dell’Istituto di Medicina dello Sport del CONI sulla ripresa della pratica agonistica gli fu vietato di giocare in Italia, non all’estero.

Prima il Brentford, poi l’esperienza al Manchester United. La prossima potrebbe essere l’Arabia Saudita. Secondo Fichajes, il centrocampista danese, classe 1992, ha grandi possibilità di andare a rimpolpare la Saudi Pro League nel prossimo mercato di gennaio.