Inter addio per sempre: Samardzic pronto al gran tradimento in Serie A | Prima apertura

Secondo le ultime indiscrezioni, l’entourage del centrocampista serbo avrebbe iniziato a dialogare con un’altra squadra di A.

Durante ogni sessione di mercato che si rispetti c’è un affare che salta in dirittura d’arrivo. Potrebbe dipendere dal mancato superamento delle visite mediche, come accaduto tra la Juventus e Schick nell’estate 2017, o per l’inserimento last minute di una concorrente, come per il triangolo Roma-Malcom-Barcellona nel 2018, o ancora perché il transfer non è arrivato in tempo, come per il clamoroso scambio de Gea-Navas tra Manchester United e Real Madrid nel 2015.

Qualunque siano le motivazioni, una trattativa ben avviata che non si concretizza lascia sempre degli strascichi. Per chi non ci credesse, può chiedere a Lazar Samardzic, che due mesi fa è stato ad un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Avrebbe potuto disputare la Champions League e sognare lo scudetto, mentre deve accontentarsi – con tutto il rispetto del caso per l’Udinese – di lottare per non retrocedere.

Il serbo era addirittura giunto a Milano per svolgere le visite mediche, prima che le divergenze sulle commissioni tra l’entourage del centrocampista e Rafaela Pimenta – che aveva svolto il ruolo di mediatrice – mettessero in crisi il passaggio in nerazzurro. Un cambio di carte in tavola non apprezzato dalla società di Viale della Liberazione, e che ha portato Marotta a mettere la parola fine.

Un altro club

Fallito il trasferimento all’Inter, un’altra grande squadra sarebbe interessata a Samardzic. Si tratta della Juventus. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i bianconeri starebbero monitorando la situazione del centrocampista, viste le squalifiche di Fagioli e (presto) di Pogba.

Il classe 2022 è un vecchio pallino di Giuntoli, che avrebbe voluto portarlo a Napoli lo scorso anno. Il suo stipendio all’Udinese è di soli 425mila euro a stagione: la Juve sarebbe disposta a triplicarlo. Al momento non ci sarebbero ancora delle trattative tra le due società.

Gran talento

Nonostante il duro colpo del mancato ‘grande salto’ e le difficoltà dei friulani – ancora a secco di vittorie – il rendimento di Samardzic non è affatto calato. Ha messo a referto due reti in appena 540 minuti, di cui quella al Maradona un autentico gioiello.

Le sue qualità tecniche e fisiche potrebbero fare al caso della Juventus, alla disperata ricerca di un nuovo centrocampista. Dal Milan in poi, infatti, Allegri avrà a disposizione soltanto cinque centrocampisti, ma è probabile che Nicolussi Caviglia possa andare via in prestito a gennaio.