Insigne: assolutamente sì | Prestito con obbligo di riscatto: giocherà in Serie A e in Europa

In fuga dal Canada. Non solo Bernardeschi, anche Insigne prepara il suo ritorno in Italia. E nell’Europa che conta.

È tutta esperienza. Possono prendersela così Insigne e Bernardeschi quella parte di carriera in Canada. Tanti soldi, per carità, ma la nostalgia di casa mista alla voglia di tornare a essere competitivi potrebbe prendere il sopravvento in questa sessione di mercato.

Si sta parlando molto di un possibile ritorno alla Juventus di Bernardeschi, ora che alla Juventus sono arrivati circa cinque milioni di euro, indirettamente dalla cessione di Dragusin dal Genoa al Tottenham Hotspurs. Non solo.

Secondo Gazzetta dello Sport il nome dell’ex esterno Azzurro sta tornando prepotentemente in auge: la disponibilità del giocatore di lasciare Toronto già c’è, l’operazione potrebbe definitivamente decollare nel momento in cui, come sembra, si dovrebbe concretizzare una cessione.

L’indiziato numero uno è Filip Kostic, autore fin qui di una prima parte di stagione deludente, già peraltro cedibile nella sessione estiva. Con l’addio del serbo, probabilmente in Arabia Saudita, Giuntoli virerebbe sul giocatore carrarino. Che conosce benissimo Max Allegri e non avrebbe nessun problema di ambientamento. In campo e fuori.

Non solo Bernardeschi, torna anche Insigne?

Se per Bernardeschi la situazione è abbastanza chiara, potrebbe essere la stessa cosa anche per Lorenzo Insigne, proprio come Bernardeschi, autore di una stagione un po’ così nella MLS con la maglia del Toronto, ai ferri corti addirittura con una parte della tifoseria canadese.

Il nome dell’ex attaccante del Napoli è particolarmente in hype. CI sarebbero addirittura quattro club di Serie A interessate al ritorno dell’ormai 32enne di Frattamaggiore, desideroso di chiudere la carriera in Italia, per una serie di motivi che vanno ben oltre il puro fatto tecnico.

C’è fila per Insigne

Il contratto di Insigne in Canada scade nel 2026, nessuno in Italia può spendere tanti soldi per un acquisto definitivo, così sembra che la via percorribile sia quella del prestito con obbligo di riscatto. La Fiorentina lo sa ed è per questo che si sarebbe mossa prima di altri, pronta a un’offerta per lo Scugnizzo Napoli.

Occhio anche all’Inter: i suoi agenti potrebbero proporlo anche ai nerazzurri, soprattutto se si trovasse una sistemazione per Alexis Sanchez, una soluzione che Simone Inzaghi, scottato dal cileno, potrebbe prendere in considerazione. L’idea di riportare Insigne in Italia piace anche a Roma e Lazio, soprattutto se in prestito. Fiorentina in pole, per il momento, ma quel nome in hype potrebbe essere sinonimo di interesse globale.