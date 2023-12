Infortunio shock: torna in campo solo per la finale di Europa League | Pioli in lacrime

Gli infortuni continuano a farla da padrone nel campionato di Serie A. Se l’Inter di Simone Inzaghi non ride, il Milan piange.

Il campionato 2023-24 verrà ricordato come la stagione record degli infortuni. Un bollettino medico che si aggiorna settimanalmente e che vede, a ridosso delle vacanze natalizie, le milanesi senza regali sotto l’Albero. Tutt’altro.

Natale da primo in classifica per un’Inter senza Lautaro Martinez e Federico Dimarco per un bel po’. L’infortunio occorso all’iridato argentino nella sciagurata sfida di Coppa Italia contro un Bologna capace di ribaltare la Beneamata ai supplementari, ha confermato i timori della vigilia.

Un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra: infortunio non lunghissimo, per carità, pensando a chi ha già chiuso anticipatamente la stagione e non parteciperà nemmeno agli Europei tedeschi, ma pur sempre un infortunio che estrometterà il leader nerazzurro dalle gare di fine 2023.

Come se non bastasse, si ferma anche Federico Dimarco. L’esterno sinistro nerazzurro ha alzato bandiera bianca nella settimana della sfida casalinga contro il Lecce, a causa risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra il responso. Niente trasferta a Genova, poi si vedrà.

Pioli ne perde un altro

Per Simone Inzaghi sono i primi multi-infortuni (tutti insieme) della stagione. Stefano Pioli ormai ci ha fatto il callo, convive da mesi con un’infermeria stracolma, che gli ha tolto uno a uno quasi tutti i difensori, a stretto giro di posta.

Il vero Kjaer non si è praticamente mai visto, Kalulu e Thiaw, torneranno, forse, soltanto in primavera. All’allenatore è rimasto soltanto Tomori. Ma per un Bennacer che torna (titolare), un centrocampista che esce.

Quattro mesi di stop. Come cambia il mercato del Milan

L’infortunio al tendine del retto femorale sinistro ha costretto Tomaso Pobega a operarsi, in Finlandia. L’intervento chirurgico è andato bene, ma i tempi sono lunghi. Molto lunghi. Il centrocampista triestino dovrebbe saltare a occhio e croce qualcosa come diciassette partite, tra campionato e coppe.

Cambia di conseguenza il mercato. Così, mentre si cerca di far decollare l’operazione (in prestito) di Lenglet del Barcelona (che sta giocando a titolo temporaneo al Tottenham), è stata bloccata la cessione di Rade Krunic. Il bosniaco, in scadenza di contratto peraltro, era promesso sposo del Fenerbahce. Offerta anche allettante per tutti, ma considerando che Bennacer giocherà la Coppa d’Africa, il Milan non può permettersi un’altra coperta corta (a centrocampo) dopo quella risicata in difesa.