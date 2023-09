Infortunio, operazione e stagione finita: il disastro apre le porte ad Hazard | D’urgenza a parametro zero

Una vecchia conoscenza del calcio italiano costretto ad operarsi: Eden Hazard potrebbe posticipare il suo prematuro addio al calcio.

Il suo nome è rimbombato questa estate a destra e a manca. Praticamente si è parlato di Eden Hazard più da giugno a settembre inoltrato, all’indomani della scadenza contrattuale con il Real Madrid, che in tutta la sua esperienza, anonima, a Chamartìn.

In quattro anni a Madrid, Eden Hazard è stato capace di totalizzare la miseria 73 presenze e appena 7 gol, un magro bottino, per non dire nulla, rapportato a quanto spese il Real Madrid per strapparlo al Chelsea a giugno 2019: una cifra vicina (se non poco di più) ai cento milioni di euro.

Quattro stagioni che hanno rappresentano il peggio del peggio per uno dei talenti che si sarebbe dovuto consacrare con l’”equipo” del secondo millennio. La dimostrazione della fine inglorioso per un giocatore che all’apice della sua carriera toccava il pallone come pochi, proprio nell’ultima sessione di calciomercato.

Tante chiamate, dalla Premier all’Arabia Saudita passando per la Francia, perfino qualche squadra di Serie A si era interessata all’attaccante belga, classe 1991. A fine agosto addirittura la forte indiscrezione di un ritiro anticipato. Ebbene Hazard potrebbe avere una seconda opportunità.

Infortunio e bye bye Tottenham Hotspurs

Sfortuna, maledetta sfortuna. Non si potrebbe dire altrimenti per una vecchia conoscenza del calcio italiano: Ivan Perisic, il Terribile ai tempi dell’Inter. Il Tottenham ha confermato la gravità dell’infortunio, proprio nella stagione in cui l’esterno croato è in scadenza di contratto.

“Possiamo confermare che Ivan Perisic ha subito un infortunio complesso al legamento crociato anteriore (ACL) del ginocchio destro – si legge in un post sull’account ufficiale del club londinese – l’esperto nazionale croato si è infortunato durante un allenamento senza contatto e verrà sottoposto a un intervento chirurgico. Ti auguro ogni bene per la tua guarigione, Ivan“.

Eden Hazard, un nome che torna di moda: ritiro o ritorno a Londra?

L’infortunio sa di bye bye. È una mazzata definitiva all’esperienza di Ivan Perisic al Tottenham. L’ex Inter, infatti, doveva riprendersi un posto da titolare, visto che il nuovo allenatore Postecoglou aveva cambiato le gerarchie, preferendogli sistematicamente un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano: l’Azzurro Udogie.

Palla ad Hazard, dunque, che nel frattempo è stato cercato dai belgi Hazard all’Union Saint Gilloise (rivelazione dell’ultima Europa League) ma anche dall’Atletico Madrid. Ora il Tottenham, la domanda sorge spontanea: ritiro (paventato) o ritorno (serio stavolta) sui campi da gioco? La risposta la sa soltanto il belga.