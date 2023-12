Infortunio Neymar, arriva la notizia più brutta che si potesse pensare: “Non giocherà”

Novità per niente positive sull’infortunio di Neymar, che ha dato addio alla stagione dopo il terribile kappaò con la nazionale brasiliana.

Aveva lasciato il Paris Saint Germain e l’Europa per miracol mostrare in un nuovo mondo, aperto da Cristiano Ronaldo il pioniere, e ora Eldorado per molti giocatori “già fatti”, ammaliati dai petroldollari della Saudi Pro League.

Il suo Al-Hilal sta dominando il campionato con sette punti di vantaggio sull’Al-Nassr proprio di Cristiano Ronaldo, ma senza lui. Già, la prima stagione di Neymar in terra saudita è terminata di fatto in un 17 ottobre quanto mai jellato per O’Ney.

La stella del Seleção si è infortunata a Montevideo, durante la sfida contro l’Uruguay persa peraltro dalla Canarinha 2-0 per le qualificazioni per il Mondiale del 2026. Neymar esce in lacrime su una barella.

Capisce subito che l’infortunio è di quelli gravi perché già nel 2023, un problema alla caviglia destra lo aveva tenuto lontano dai campi per sei mesi, da marzo a settembre. Al Mondiale del 2022 in Qatar si era infortunato nella prima partita contro la Serbia, tornando per gli ottavi di finale.

Infortunio e operazione

La rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro impone un intervento chirurgico che l’asso brasiliano effettua a Belo Horizonte, da Rodrigo Lasmar, il chirurgo che ha eseguito l’operazione, convinto che tutto andasse bene.

Chi sperava che Neymar potesse recuperare prima del tempo, dopo una post operazione ok, deve ricredersi. O’Ney non potrà partecipare alla Copa America 2024, in programma a giugno e luglio negli Stati Uniti, proprio a causa del grave infortunio riportato in ottobre.

Niente da fare

La ratifica arriva sempre dal medico della Nazionale brasiliana. Sono necessari almeno nove mesi di riabilitazione, infatti, per tornare a giocare dopo un infortunio del genere, uno dei più gravi per un calciatore, come ha avuto modo di spiegare Rodrigo Lasmar, escludendo che Neymar possa partecipare alla kermesse continentale.

“Non avrà tempo per il recupero, è troppo presto” ha detto Rodrigo Lasmar a Radio brasiliana 98 Fm: “Dobbiamo essere pazienti. Parlare di un ritorno prima dei nove mesi è prematuro”. Chiosa ottimistica comunque: “Ci aspettiamo che dopo questo periodo si riprenda completamente – conclude il medico della nazionale brasiliana – pronto per tornare a giocare ad alto livello, con buoni risultati, senza alcun tipo di restrizione”. Ma prima devono trascorrere quei benedetti, o maledetti a seconda delle circostanze, nove mesi.