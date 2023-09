Infortunio Milan, strada in salita per Stefano Pioli | Il lungo stop sconvolge i rossoneri

Piove sul bagnato in casa Milan, travolto (ancora una volta) nel derby contro l’Inter. E alle prese con un lungo stop.

Una doppia manita in faccia. Continua l’incubo derby per un Milan che si era illuso prima della sosta di poter giocare la stracittadina meneghina alla pari. Dopo quattro derby persi nella scorsa stagione, è arrivata il quinto kappaò.

Cinque reti al passivo per cinque derby persi. Gli stessi punti in classifica si sono visti per poco tempo. Proprio come nella semi di andata della scorsa Champions League, il Milan prende gol subito, da Mkhitaryan, protesta per un presunto doppio contatto (Dumfries-Theo Hernandez e Thiaw-Thuram) che il VAR giudica regolare. Poche recriminazioni.

La pioggia di San Siro diventa un nubifragio per il Milan, che incassa anche il raddoppio, un’opera d’arte di Thuram, autentico mattatore che ha messo a ferro e a fuoco la retroguardia del Milan per tutto il primo tempo.

La rete di Leao è un fuoco di paglia, Pioli rischia il tutto per tutto, sbilanciando la squadra e rendendola alquanto vulnerabili, tifosi spietati sui social: la realtà dà nettamente ragione loro. Inzaghi ha una panchina infinita, mette in campo anche Frattesi che propizia il 3-1 di Calha. Il Milan non ha la forza nemmeno per evitare la disfatta: un rigore trasformato da Calha e il 5-1 di Frattesi infliggono una punizione pesantissima a un Diavolo di nuovo all’inferno, mandando un chiaro segnale al campionato.

Pioli nell’occhio del ciclone: il peggiore è lui

A fine gara la dirigenza milanista si fionda nello spogliatoio, a chiedere spiegazione, non a caso il primo a parlare è Kjaer: “Abbiamo perso di brutto e dispiace tantissimo per i tifosi. Sconfitta che pesa, pensiamo al progetto”.

Mentre la dirigenza parla dentro lo spogliatoio, fuori Pioli finisce nell’occhio del ciclone. Spietata la critica nei confronti dell’allenatore milanista, spavaldo (forse troppo) nel pre-gara, criticato nell’undici titolare e soprattutto per un atteggiamento sbagliato fornito sin dall’inizio, l’azzardo nella ripresa ha trasformato una sconfitta in una debacle. E per i tifosi è virale il #Pioliout. C’è chi invoca addirittura l’esonero.

Troppi acciacchi. Un infortunio preoccupa più del previsto

I troppi acciacchi (Giroud su tutti) con cui il Milan si è presentato a un derby contro un Inter che ha avuto proprio nei ricambi un’arma letale non ha aiutato, certo è che la difesa (senza Tomori, squalificato) ha ballato parecchio.

E non arrivano nemmeno buone notizie da Caldara: il difensore non riesce proprio a mettersi alle spalle l’infortunio alla caviglia, per Pioli starà fuori parecchio tempo. Quando piove, diluvia… è proprio il caso di dirlo.