Infortunio gravissimo in Serie A: “È il ginocchio” | Operazione chirurgica e stagione finita

Grave infortunio al ginocchio per un calciatore della massima serie che ora rischia di stare fuori per tanti mesi.

Dopo un inizio un po’ più blando ad agosto, con tre partite in tre settimane, la stagione calcistica per le squadre della nostra Serie A sta pian piano entrando nel vivo. Al termine della prima sosta per le Nazionali, infatti, sono ricominciati i campionati, ma soprattutto le Coppe Europee.

Le nostre squadre che sono impegnate tra Champions, Europa e Conference League (Inter, Milan, Napoli, Lazio, Roma, Atalanta e Fiorentina), sono chiamate a partite ufficiali praticamente ogni tre giorni e questo mette a dura prova la condizione fisica e atletica di quei giocatori che sono impiegati maggiormente.

Ecco che, quindi, il ciclo di sette partite in ventuno giorni già cominciato, ma che da qui a metà ottobre e la prossima sosta per le Nazionali, si troveranno ad affrontare le nostre squadre impegnate in Europa, sarà il primo vero banco di prova per preparatori atletici ed allenatori, sia dal punto di vista del risultato e della qualità del gioco, sia sotto quello della capacità di non perdere troppi uomini per infortunio.

Chiaro è che, ovviamente, ci sono diverse tipologie di infortunio. C’è quello muscolare che può essere ricondotto alle tante partite giocate in pochi giorni e/o magari ad una condizione fisica ed atletica non adeguata, ma poi c’è anche quello traumatico che deriva invece quasi sempre soltanto dalla sfortuna.

Quinta giornata Serie A, gli infortuni gravi

Nell’ultima giornata di Serie A si sono registrati soprattutto tre infortuni che preoccupano di più gli allenatori delle squadre che li hanno subiti. Quello occorso a Rade Krunic del Milan, quello capitato a Marko Arnautovic dell’Inter, ma soprattutto quello che ha visto protagonista il brasiliano Dodò della Fiorentina.

Il terzino destro della Fiorentina, nella gara di domenica pomeriggio al Friuli che vedeva di fronte l’Udinese ai viola, è stato costretto a lasciare il campo dopo pochissimi minuti. L’infortunio è sembrato subito grave perché il ragazzo è uscito dal terreno di gioco con le lacrime agli occhi.

Infortunio al ginocchio, ecco di cosa si tratta

Dopo aver lasciato lo stadio in stampelle, nella mattinata di lunedì 25 settembre Dodo si è sottoposto agli esami di rito, che hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Dodo, quindi, dovrà necessariamente operarsi e stare fuori per tanti mesi con la terribile eventualità che questa stagione sia già terminata per lui.

Questo il comunicato della Fiorentina in merito alle condizioni del terzino: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Dodo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a seguito dell’infortunio occorso nella gara di ieri. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro che necessita di correzione chirurgica. La sede e la data dell’intervento saranno decise nelle prossime ore”.