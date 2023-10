Infortunio gravissimo in Nazionale: lacrime e carriera (praticamente) finita | Un disastro storico

Nel corso della partita valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali, il campione ha subito la rottura del crociato.

La seconda finestra per le nazionali ha fatto il suo corso, lasciando nuovamente spazio alle competizioni per club. Da tempo, ormai, gli impegni intrastagionali che coinvolgono i giocatori convocati dai rispettivi paesi sono oggetto di discussione, soprattutto quando di mezzo ci sono degli infortuni. Ci sono gli indennizzi della FIFA, ma sono abbastanza per coprire i danni subiti dal dover fare a meno di un giocatore?

E così, il Napoli, che vive già un momento molto complesso, dovrà anche fare a meno di Victor Osimhen per le prossime sei settimane. Gli accertamenti effettuati al suo ritorno dalla Nigeria hanno evidenziato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra.

Il numero nove salterà sicuramente le partite di campionato contro Hellas Verona, Milan e Salernitana, così come il doppio impegno di Champions League contro l’Union Berlino. L’obiettivo – o, per meglio dire, la speranza – degli azzurri è che possa rientrare in tempo per la trasferta di Bergamo, in programma sabato 25 novembre.

Anche la Juventus ha dovuto fare i conti con una notizia spiacevole. Nel corso della partita di qualificazione per i Mondiali 2026 contro il Venezuela, capitan Danilo ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra, che lo terrà ai box per i prossimi venti giorni.

Lungo stop

Pessima notizia per Massimiliano Allegri, ma anche per il commissario tecnico Fernando Diniz. E purtroppo per il Brasile non finisce qua, perché nella partita successiva contro l’Uruguay, Neymar è uscito tra le lacrime e in barella per un infortunio che è apparso immediatamente grave.

Gli esami hanno confermato le sensazioni negative: rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il fenomeno verdeoro verrà sottoposto ad intervento chirurgico.

Reazione

Neymar ha comunicato il proprio stato d’animo sui propri canali social: «È un momento molto triste, il peggiore! So di essere forte, ma stavolta avrò bisogno della mia gente».

La stagione di Neymar con la nuova maglia dell’Al-Hilal è già terminata, dunque. Soltanto 386 minuti disputati in totale, mettendo a referto un gol e tre assist. Resta da vedere se riuscirà a recuperare per la Copa America, che avrà luogo negli Stati Uniti dal 20 giugno al 14 luglio 2024.