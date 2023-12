Infortunio grave e… addio Milan: è successo tutto all’improvviso | Decisione presa

Un calvario la stagione di Stefano Pioli dal punto di vista degli infortuni. Il mercato si complica e non poco.

Non si saprà mai che grado di competitività avrebbe avuto un Milan al completo, se sarebbe stato più su in classifica e magari col pass in mano per gli ottavi di finale di Champions League. Ma ci sono dei numeri certi, che evidenziano una situazione davvero assurda.

In quattordici giornate di campionato e cinque partite di Champions, il Milan ha dovuto fare i conti complessivamente con 87 indisponibilità per infortunio. Un numero spaventoso, una media di quasi cinque giocatori a partita.

Vero è che i dati comprendono i lungodegenti Bennacer e Caldara (uno appena rientrato, l’altro infortunato e fuori dal progetto tecnico), ma è comunque una cifra spropositata, considerando che sono addirittura 19 i giocatori rossoneri costretti a fermarsi per problemi fisici in questa prima parte di stagione.

Venticinque infortuni complessivi. Gli unici otto della rosa a essere rimasti sempre sani sono Mirante, Florenzi, Tomori, Adli, Reijnders, Pobega, Romero e Giroud. Più che al mercato, il Milan dovrebbe rivolgersi a qualche entità metafisica.

Cosa cambia nel calciomercato del Milan

Al di là di una facile ironia, in molti hanno dato la colpa ai preparatori atletici del Milan, altri invece puntano il dito (i j’accuse dell’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ormai non si contano più) nei confronti di UEFA, FIFA e di un aumento spropositato di kappaò.

Il problema è che adesso si complica il mercato del Milan a causa di un altro infortunio, non nella squadra rossonero, che va ad influire su un nome gettonatissimo, cercato da Moncada ma anche da altre squadre, come la Roma.

Tomiyasu di nuovo kappaò: il Milan cambia strategia

Ha chiuso anzitempo la scorsa stagione a marzo per un grave infortunio al ginocchio destro. È tornato in questa annata, ma è andato di nuovo kappaò. Il problema per il Milan è che l’Arsenal, ora, non cederà più tanto facilmente Jakub Kiwior.

Il difensore centrale dei Gunners, un punto fermo anche nella nazionale polacca, piace per la sua duttilità tattica (può essere impiegato da terzino sinistro o mediano), è dotato di ottime doti fisiche e atletiche, abile sia nella manovra difensiva che in quella di impostazione. Insomma, un prospetto che aveva catturato l’attenzione degli uomini mercato del Milan e della Roma, in Italia, ma con il nuovo infortunio dell’ex Bologna, l’Arsenal ci penserà due volte a darlo in prestito.