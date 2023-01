Indagine Plusvalenze Juventus: FIGC chiede 9 punti di penalizzazione

Indagine Plusvalenze Juventus: il procuratore Chinè ha chiesto 9 punti di penalizzazione per la Juventus nel campionato corrente.

Oggi si è tenuta l’udienza della Corte d’Appello Federale con i Pm che sono chiamati a decidere se accogliere le richieste da parte della FIGC di riaprire il procedimento penale contro il club bianconero ed applicare eventuali sanzioni in vista dei nuovi fatti emersi. Il procuratore Giuseppe Chinè ha chiesto 9 punti di penalizzazione da applicare alla classifica bianconera nel campionato in corso. Chinè ha richiesto, inoltre, l’inibizione di 20 mesi per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene e infine 10 mesi per Cherubini.

Chinè chiederebbe, inoltre, una sanzione molto pesante per la Juventus come il provvedimento di un eventuale esclusione del club dalle competizioni europee vista la gravità dei fatti contestati e l’impatto che essi hanno avuto sui precedenti campionati. A complicare ancora di più la posizione della Juventus sarebbero state le nuove documentazioni venute fuori nell’ultimo periodo che avrebbero portato alla riapertura del caso plusvalenze, che vedrebbe coinvolte altre squadre di Serie A, Serie B e C come Sampdoria, Genoa, Parma, Empoli, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e Novara.

La Corte Federale è, dunque, chiamata ad analizzare la nuova documentazione e decidere se riaprire il processo. Se così dovesse essere, il terzo grado di giudizio spetterebbe al Consiglio di Garanzia presso il Coni, che però potrebbe intervenire in maniera decisionale soltanto sulla metodologia applicata e, quindi, analizzare se sono state rispettate le procedure, ma non sul merito.

La società bianconera ha presentato una stesura difensiva alla Corte Federale d’Appello, dalla quale si può evincere che secondo il club bianconero non ci sarebbero i giusti presupposti per permettere la riapertura del caso plusvalenze, in quanto, secondo gli avvocati bianconeri, nessuno potrebbe essere perseguito o condannato dalla giustizia dopo essere stati assolti da una sentenza definitiva confermata dalla legge stessa.