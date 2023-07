Incredibile ma vero: trattativa per Pato | Torna ad essere re del calcio

L’ex fuoriclasse rossonero è tornato al gol e potrebbe ricevere l’ultimo grande contratto della sua carriera.

Torna a giocare 329 giorni dopo la sua ultima apparizione in campo e, alla seconda apparizione, fa quello che un tempo gli riusciva meglio. Quasi un anno di stop dopo il grave infortunio, l’ennesimo di una carriera che definire tormentata appare un pallido eufemismo, al ginocchio dello scorso agosto. L’ennesimo calvario, il rientro ed il gol alla seconda partita.

Alexandre Pato ha giocato gli ultimi dieci minuti del match, dello scorso 9 luglio, tra il suo San Paolo ed il Brigantino, valido per la 14esima giornata del Braisileirao. Già in quell’occasione aveva dimostrato che qualcosa da dare al calcio ce l’ha ancora.

E, poi, è arrivato anche il suo primo gol, tre anni dopo l’ultimo realizzato con il San Paolo: è subentrato durante il match contro il Santos e, in sette minuti, ha messo a segno la rete del momentaneo 4-0, nella gara poi terminata 4-1 in favore della sua squadra.

A guardare la sua carta d’identità, ci si accorge che l’ex Papero rossonero non è nemmeno così tanto vecchio. Il 2 settembre compirà 34 anni e qualche stagione a buon livello potrebbe anche farla. Sempre se lo lasceranno in pace gli infortuni e le noie muscolari, vero e proprio tallone d’achille di una carriera che sarebbe potuta essere da top player assoluto.

Pato, dall’esplosione al Milan agli infortuni in serie

E, invece. E invece, Pato è stato uno di quei classici giocatori che ti fa esclamare: “Chissà, cosa sarebbe stato se non…”. Se nei suoi anni al Milan non fosse stato segnato da tutti quegli infortuni che gli hanno condizionato la carriera, da lì in poi. Se avesse continuato nel solco di quanto fatto vedere nelle prime stagioni rossonere.

Quel giocatore meraviglioso, quel fulmine imprendibile, quel fuoriclasse che già agli esordi aveva dimostrato di poter essere un crack assoluto per tanti, tantissimi anni. Questo sempre senza quei maledettissimi se… Ora, dopo quasi un anno, Pato è tornato in campo ed al gol.

Pato, il messaggio sui social ed il futuro

Il brasiliano non vuole arrendersi di fronte alla sorte ed al destino. E, come ha scritto sui propri profili social dopo che è stato ufficializzato il suo terzo ritorno al San Paolo: “In questo club sono tornato a sentirmi importante nel 2014 e da qui riparto con la stessa motivazione e lo stesso entusiasmo”. L’inizio è stato promettente, anche perché il suo primo gol non stato è per niente male.

La speranza, per lui, è che il fisico possa dargli tregua per gli ultimi scampoli di carriera. E, spunta già un’indiscrezione che lo vedrebbe nei radar del ricco campionato saudita che, dopo aver accolto tanti campioni nelle ultime settimane, potrebbe cercare di ingaggiare un altro fuoriclasse dal talento cristallino, ma con tanta, troppa sfortuna.