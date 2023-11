Incredibile ma vero: Thiago Alcantara in Serie A | A parametro zero lo prendono così

Il fortissimo calciatore firma in Serie A. La squadra vuol vincere veramente tutto e questo colpo ne è la prova.

Thiago Alcantara, nato l’11 aprile del 1991 a San Pietro Vernotico vicino Brindisi in Italia, è un calciatore professionista spagnolo di origine brasiliana. La sua carriera calcistica è stata caratterizzata da successi a livello di club e di nazionale.

Ha iniziato la sua carriera giovanile nella cantera del Barcellona. Suo padre, Mazinho, è stato un calciatore brasiliano di successo vincitore della Coppa del Mondo FIFA nel 1994 e lui ha ereditato la passione ed il talento per il calcio.

Nel 2008, è stato promosso nella squadra di riserve del Barcellona, noti come Barcellona B, che giocava nella segunda division. Nel 2010, Thiago ha fatto il salto nella prima squadra sotto la gestione di Pep Guardiola.

Ha contribuito in modo significativo al centrocampo del Barça, dimostrando un tocco di palla magico, visione di gioco e abilità nel mantenere il possesso della palla. Durante il suo periodo in Catalogna, ha vinto diversi titoli, tra cui la Liga, la UEFA Champions League e la Coppa del Re.

Le sue esperienze in Germania e in Inghilterra

Nel 2013, ha deciso di intraprendere una nuova sfida e si è trasferito al Bayern Monaco dove è stato allenato ancora una volta dal tecnico Guardiola. Con il Bayern, ha continuato a brillare nel centrocampo diventando una parte fondamentale della squadra. Anche qui ha vinto diversi trofei fra cui la Bundesliga e la Champions League.

Nel 2020, Thiago Alcantara ha affrontato un altro importante capitolo della sua carriera trasferendosi alla Premier League per unirsi al Liverpool. Il suo stile di gioco, la sua tecnica e la sua esperienza sono stati un importante contributo per il centrocampo della squadra inglese.

Thiago Alcantara vicino all’Inter

A livello internazionale, Thiago Alcantara ha rappresentato la Spagna in diverse competizioni, comprese le fasi finali della Coppa del Mondo e dell’Europeo. Ha vinto proprio quest’ultimo con la sua nazionale nel 2021.

C’è da dire che secondo quanto riportato dal sito fichajes, sembrerebbe proprio che il calciatore spagnolo essendo in scadenza di contratto con il Liverpool e, non essendoci la possibilità di rinnovare, potrebbe rientrare nel mirino dell’Inter che, con Marotta e Ausilio, è solita fare colpi a parametro zero o addirittura clamorosamente rientrare nell’ottica bianconera della Juventus con un guardingo Cristiano Giuntoli.