Incredibile ma vero: prendono Mario Balotelli | Offerta presentata via mail

Fuori squadra dal Sion e mai in campo, finora, Mario Balotelli ha le valigie pronte: l’avventura in Svizzera è giunta ormai al capolinea.

Diciannove partite, sei reti. I numeri, di certi non positivi, di Mario Balotelli al Sion sono rimasti praticamente alla scorsa stagione, quando il suo Sion ha mandato giù l’amaro calice della retrocessione.

In Challenge League ora è primo, ma senza l’apporto di Mario Balotelli. Ecco perché i nuovi numeri non sono stati aggiornati, né per quanto riguarda le reti né tanto meno per quanto concerne il numero di presenze.

L’ex attaccante Azzurro non è infortunato, lo si vede più fuori dal campo, magari a Venezia dove è stato paparazzato con la sua nuova fiamma (non Francesca Monti, una nuova) e una svapo in mano, proprio mentre il Sion scendeva in campo. Non ha marinato la partita, è stato messo fuori rosa, per scarso rendimento. “Ogni tanto mi manda dei certificati medici quando non si presenta. Cosa dovrei fare?”.

Lo dice tra il serio e faceto Christian Constantin, presidente del Sion, ora capolista dell’equivalente della nostra cadetteria, senza ovviamente l’apporto di Balotelli. Il numero uno svizzero non ce la fa più, eppure dovrà sopportarlo per un’altra stagione, visto che il suo contratto scade nel 2024. A meno che non riesca a venderlo.

Una scintilla mai scoccata

“Se i suoi agenti ritengono che per lui valga la pena trovare un club in un Paese in cui il denaro ha un valore diverso da quello che ha qui, allora forse tornerà presto a giocare a calcio”. Lo dice chiaramente Christian Constantin, se potesse tornare indietro non lo prenderebbe (dai turchi dell’Adana Demirspor) né gli avrebbe fatto firmare un biennale da 230’000 franchi svizzeri al mese.

“Balotelli, insieme agli arbitri, è la grande delusione della stagione della retrocessione”, aveva detto senza mezzi termini alcuni giorni fa sempre Constantin al Blick. Le cose non sono affatto cambiate.

In cerca di una soluzione

Il Sion ne ha le tasche piene di Mario Balotelli, ma tutti i tentativi di liberarsene sono finora falliti, il suo comportamento poi non aiuta a risanare un rapporto logoro. Ben venga allora l’ultima proposta.

Secondo Il Corriere dello Sport, il club svizzero avrebbe sondato il mercato per l’italiano: offerte concrete dall’Arabia Saudita, sperando che non chiedano i rendiconti dell’attuale stagione: sarebbero sempre diciannove le partite, e sei reti: le stesse che sono coincise con la retrocessione del Sion.