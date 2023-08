Incredibile ma vero: Lloris in Serie A | Lo ha chiamato l’allenatore

Dopo 11 anni al Tottenham l’ex capitano della Francia è tentato da un’avventura in Italia: un top club è pronto a metterlo sotto contratto.

Una bacheca leggendaria con la propria nazionale, ma piuttosto misera limitatamente ai club. Questo è, almeno fino a questo momento, il bilancio della straordinaria carriera di Hugo Lloris. Il campione del mondo con la Francia nel 2018 a Santo Stefano compirà 37 anni, ma non sembra avere alcuna voglia di dire addio al calcio.

Il portiere francese di origini spagnole entrerà a buon diritto nella classifica dei migliori portieri degli ultimi 20 anni nonostante, appunto, un palmares molto particolare. Lontano anni luce da quello di un altro mito come Iker Casillas, pluridecorato tanto con la Spagna quanto con il Real Madrid e più avvicinabile a quello di Gianluigi Buffon, un altro che sa cosa vuol dire diventare campioni del mondo.

Vero è che l’ex portiere di Juventus e Parma ha anche messo in bacheca una lunga collezione di titoli nazionali, ciò che è invece mancato a Lloris, che in carriera ha vinto solo una Coppa di Francia e una Supercoppa nazionale con il Lione, club lasciato nel 2012 per approdare al Tottenham.

A Londra Lloris è stato titolare per 11 stagioni, arrivando però solo a un passo dalla gioia della vittoria in Champions League, sfiorata nel 2019, anno della finale persa contro il Liverpool. Proprio come Buffon, che di finali di Champions ne ha perse addirittura tre. Ora però che gli Spurs hanno voltato pagina puntando su Guglielmo Vicario, Lloris è pronto per una nuova avventura.

Lloris dice addio al Tottenham: tentazione Serie A

Il primatista di presenze con la nazionale francese dovrebbe vedersi regalato il cartellino dal Tottenham, pronto a concedere la lista gratuita al giocatore, a testimonianza dell’ottimo rapporto tra le parti. Le proposte del resto non mancano, se è vero che già nelle scorse settimane qualcosa si è mosso dall’immancabile Arabia Saudita, sebbene a quanto pare queste chiamate non abbiano entusiasmato più di tanto Lloris.

Molto più recente e lusinghiero è l’interessamento del Real Madrid, che ha inserito anche il nome del francese nella lista stilata in gran fretta per individuare il possibile sostituto temporaneo di Thibaut Courtois, che sarà costretto a saltare gran parte della stagione a causa del grave infortunio al ginocchio subito prima del via della Liga. Se ne saprà di più a breve, anche se a intrigare Lloris sembra essere soprattutto una chiamata arrivata dalla Serie A.

Idea Lloris per la Lazio: c’è il sì di Maurizio Sarri

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, infatti, il capitano della Francia campione a Russia 2018 è in trattative avanzate con la Lazio. A mancare all’appello al mosaico costruito da Lotito, che dopo una partenza a rilento ha quasi completato il mercato della Lazio regalando a Sarri ben cinque innesti, è infatti solo il nome del “12°”, ovvero colui che sarà destinato a coprire le spalle a Ivan Provedel. I nomi accostati alla Lazio sono stati tanti, compresi quelli di alcuni big che ai capitolini sono stati proposti, come Samir Handanovic. L’ex capitano dell’Inter, attualmente svincolato, non sembra però rientrare nei piani del club anche per l’elevato ingaggio. A differenza di Lloris.

Lo stesso Maurizio Sarri avrebbe già dato il via libera all’operazione, conoscendo bene Lloris per averlo apprezzato da vicino proprio nella stagione 2018-’19, la migliore vissuta dal francese a White Hart Lane e trascorsa dall’ex tecnico di Napoli e Juventus sulla panchina del Chelsea. Tra i due ci sarebbe anche già stato un contatto diretto e la trattativa è in pieno svolgimento. In caso di accordo per il mercato della Lazio sarebbe la miglior ciliegina possibile sulla torta di una stagione da vivere con ambizioni.