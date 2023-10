Incredibile ma vero: Lewandowski PSG | Annuncio clamoroso del presidente

Il Paris Saint Germain pensa al dopo Mbappé e dà l’assalto a Robert Lewandowki, attaccante del Barcellona.

Il clamoroso 0-0 al Parco dei Principi contro il Clermont ultimo in classifica evidenzia il difficilissimo inizio di stragione di Luis Enrique sulla panchina del Paris Saint Germain, che non avrà più i problemi di spogliatoio della passata stagione, ma non è più performante.

Non è bastato neanche il reintegro di Kylian Mbappé, fuori squadra questa estate per l’arcinota vicenda legata al suo rinnovo. A proposito, nulla di nuovo, a tutto vantaggio di un Real Madrid che aspetta gennaio per dare l’assalto (questa volta sì libero da vincoli contrattuali) per coronare il sogno di tanti madridisti di vedere il Principe di Bondy con la 9 al Santiago Bernabeu.

Nel frattempo il goleador francese il suo lo sta facendo, è pur sempre il top scorer della Ligue 1, ma a quanto pare non basta per un primo posto nel campionato francese, che si sta allontanando.

Il Paris Saint Germain, infatti, è soltanto terzo in Ligue 1, dietro a squadre come il sorprendente Brest e il redivivo Monaco. In appena sette giornate di campionato ha pareggiato già tre volte e persa una. Non certo un ruolino di marcia da campioni in carica.

Occhi puntati sulla Liga

Così il Paris Saint Germain si concentra su come rinforzare una squadra che non sembra più quella corazzata che almeno in Francia in passeggiava. Questa estate si era pensato a Vlahovic, a Harry Kane, tutti obiettivi saltati.

A quanto pare il vulcanico Nasser Al-Khelaïfi, un po’ meno ricco dopo lo sbarco in Europa del Fondo PIF e, soprattutto degli arabia, ha in mente altro per il suo Paris Saint Germain

Spifferi di calciomercato: “Robert è incredibile”

Il presidente qatariota dei parigini ha lasciato intendere di aver fatto un tentativo per Robert Lewandowski, prima che l’attacco polacco lasciasse Monaco di Baviera e il Bayern, scegliendo il Barcellona nell’estate del 2022.

“Ho la politica di non parlare di giocatori che non sono al Paris Saint Germain e di trasferimenti che avverranno o che avrebbero dovuto verificarsi – ammette Nasser Al-Khelaïfi – ma non è un segreto che Robert sia un attaccante incredibile“. Trasferimenti che avverranno, una frase quella del numero uno del Paris Saint Germain che non lascia adito a molti dubbi: i francesi torneranno alla carica per far uscire quel sogno dal cassetto di Nasser Al-Khelaïfi, ovviamente Barcellona, e Lewa, permettendo.