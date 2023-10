Incredibile ma vero: incontro Fagioli-Juve | È cambiato tutto dopo la squalifica

Cosa farà la Juventus con Fagioli dopo la squalifica. L’incontro tra le parti per capire il da farsi. Incredibile ma vero.

Il rinnovo di Federico Gatti, che ha esteso il suo accordo con la Signora fino al 2028, è solo l’apripista di una Juventus indaffaratissima nel calciomercato. Sia in entrata, con la priorità dei rinnovi, sia in uscita.

Matteo Tognozzi, per esempio, non è più il capo-scout della Juventus. Notizia nell’aria da tempo, ora l’annuncio ufficiale. “Dopo oltre sei anni di lavoro insieme, si conclude il percorso lavorativo di Matteo Tognozzi – si legge in uno stralcio della nota ufficiale – arrivato a Torino nel luglio 2017, ha messo per anni il suo talento, il suo valore e la sua esperienza nel delicato lavoro di scouting al servizio del club”.

Un personaggio non di poco conto se si pensa innanzitutto ai ruoli ricoperti con il club bianconero: è stato Foreign Countries Scouting Supervisor, scouting Manager (da marzo 2018 a novembre 2022) fino ad arrivare a Head of Scouting.

Tanti i talentini scoperti: Soulé, Barrenechea, Huijsen, Iling-Junior e Yildiz. Nel giorno del suo addio ufficiale alla Juventus, anche la sua nuova destinazione: Tognozzi vola in Spagna, è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Granada.

Calciomercato Juventus: non solo Gatti, ecco chi rinnova

Ora che con Gatti la trattativa è chiusa, la Juventus può concentrarsi su altri rinnovi. Due in particolare. Il primo è Manuel Locatelli, che ha ricevuto altre offerte dalla Premier, ma il pressing del West Ham non dovrebbe portare a nulla, il centrocampista bianconero sta per firmare con la Juventus fino 30 giugno del 2028; ingaggio intorno ai 3,5 più bonus.

Poi toccherà a Daniele Rugani. Anche per il difensore c’è già in agenda un incontro con il suo procuratore. Attualmente si sta lavorando a un prolungamento di contratto fino al 2026, a stipendio ridotto, un po’ quello che è successo a De Sciglio e a Perin. Ma la domanda sorge spontanea: che ne sarà di Fagioli?

Juventus-Fagioli, prove tecniche di dialogo

Nonostante la squalifica fino a maggio (solo sul campo e senza considerare la parte rieducativa dello stop forzato) e un signor danno di immagine, la Juventus è pronta a investire ancora su Nicolò Fagioli. Il centrocampista, classe 2001, è considerato dalla dirigenza bianconera un perno centrale della squadra che verrà e, per questo motivo, presto verranno avviate le discussioni per il rinnovo.

Secondo Gazzetta dello Sport le parti si incontreranno a breve per discutere del rinnovo. Nel frattempo, Fagioli continuerà ad allenarsi regolarmente e a percepire lo stipendio concordato con la Signora.