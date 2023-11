Incredibile ma vero: Ibrahimovic torna in campo | Accordo con la Federazione

Il nome di Zlatan Ibrahimovic torna a scuotere il mercato. L’accordo con la Federazione è un tema molto caldo di questi ultimi periodi.

Il prossimo 4 giugno sarà un anno da quell’addio al calcio che ha fatto talmente tanto clamore che il suo eco si è sentito in ogni angolo del mondo. “E’ il momento di dire ciao, non lo sapeva neanche mia moglie che avrei lasciato il calcio. Stamattina pioveva ed ho detto anche Dio è triste’. Tre mesi fa sarei andato in panico, oggi lo accetto”.

Queste le ultime parole dell’Ibra giocatore. Lacrime, omaggio per il suo addio, fiumi di parole ma stringi-stringi siamo rimasti ancora lì: “Futuro da allenatore o dirigente? Mi serve tempo per pensarci“.

Il tempo passa, il futuro di Zlatan Ibrahimovic resta ancora un mistero, glorioso, da risolvere. Tante chiacchiere, rumors e indiscrezioni, ma per ora nessuna ufficialità sul fuoriclasse svedese che ha ha fatto sempre notizia: un campione in campo, un personaggio unico anche fuori dal rettangolo di gioco.

L’ipotesi più accreditata vuole Zlatan Ibrahimovic di nuovo al Milan, in fondo tra le sue ultime parole da giocatore c’è stato quell’iconico: “Resterò per sempre milanista”. Frase a effetto nonostante le sue tantissime esperienza in Italia (con Juventus e Inter) e all’estero, nei club più blasonati al mondo: Malmoe, Ajax, Barcelona, Paris Saint Germain, perfino con i Los Angeles Galaxy.

Il ruolo di Ibrahimovic con il Milan

Nel Milan Zlatan potrebbe essere un braccio destro e l’occhio attento di Gerry Cardinale, il fondatore di RedBird Capital Partners, la società proprietaria del Milan dal 2022. Ma perché non arriva l’ufficialità?

Semplice, perché non c’è nulla di definito, in quanto mancano però ancora i dettagli contrattuali da chiudere e da formalizzare: i legali del Milan e di Ibra stanno studiando il contratto. Tutti aspettano la buona novella, il grande ritorno, anche se in questo periodo Ibra non è mai stato fondamentalmente lontano da Milanello, ma ad oggi è difficile quantificare quanto manchi. Tempi breve? Forse, certamente non imminenti.

C’è ancora tempo per un’ultima partita

Prima di entrare al Milan, però, l’ultimo ballo: c’è ancora tempo per una partita che vedrà Ibra tornare per novanta minuti un giocatore di calcio. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, la federazione svedese ha in mente di rimettergli quegli scarpini attaccati al chiodo.

Ibra dovrebbe, condizionale d’obbligo in mancanza di ufficialità, l’iniziativa scandinava per una partita d’addio al calcio del suo campione per eccellenza: proprio a Milano proprio contro la Nazionale di Luciano Spalletti. Anche in questo caso, però, attendere prego.