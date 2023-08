Incredibile ma vero: Casadei in Serie B | Prestito secco, è fatta

Una nuova opportunità per Cesare Casadei. Lascia a sorpresa il Chelsea per giocare in Serie B a titolo temporaneo.

Il Mondiale Under 20 che ha portato l’Italia fino alla finale persa tra mille rimpianti contro l’Uruguay è stato da urlo: nessuno come Cesare Casadei.

Non che prima non si fosse fatto notare come uno dei migliori prospetti italiani, sin dai tempi della Primavera dell’Inter, con quel campionato pazzesco 2021-2022 culminato con lo scudetto.

Ma è la kermesse iridata in Argentina a regalare un Cesare Casadei stellare, l’unico giocatore Azzurro a giocare tutte le partite, l’unico di tutto il Mondiale a realizzare sette reti. MVP della competizione, nonostante il titolo lo vincono gli uruguagi.

Inevitabile che le voci sul suo conto si moltiplichino col passare dei giorni, anche in chiave mercato. Lo cercano un po’ tutti, squadre di Premier e formazioni di Serie A. Per Mauricio Pochettino non è ancora pronto per il Chelsea, così i Blues aprono a un nuovo prestito.

Si scende per risalire subito

La sorpresa è che Cesare Casadei resta in Inghilterra ma non in Premiership, raggiunge Maresca al Leicester in Championship, l’equivalente della nostra Serie B, uno dei primi campionati a partire. Torneo molto difficile e complesso, lungo e imprevedibile, dove le Foxes partono favorite con il chiaro obiettivo di tornare in Premier.

Maresca, campione d’Europa con il Manchester City come vice Guardiola, ha presentato un’idea di calcio dettagliata, concentrata sul presente ma senza dimenticare il futuro, perfetta per chi deve reinventarsi dopo aver chiuso un ciclo forse irripetibile fatto di 9 stagioni consecutive in Premier col titolo come fiore all’occhiello e l’Europa come traguardo costantemente da inseguire. Ed è qui che deve inserirsi Cesare Casadei.

Le Foxes non mollano mai

Il centrocampista romagnolo (di Ravenna) con il vizio del gol acquisirà certamente minutaggio nel 4-3-3 di Maresca ma di Guardiolana memoria, capace di trasformarsi in un 3-2-4-1 in fase offensiva, con l’obiettivo di dominare nel gioco: tanto possesso palla ma gioco fluido.

Casadei deve rubare con gli occhi, partendo da un presupposto base: “Le Foxes non mollano mai“, questo il mantra di Enzo Maresca per le sue Volpi. Certo, James Vardy sarà la punta di diamante, la stella che deve brillare per riportare il Leicester lassù, nell’olimpo del campionato inglese. Ma ci si aspetta un altro upgrade da quel centrocampista Azzurrino che ha deliziato la platea del Mondiale argentino Under 20.