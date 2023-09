Incredibile ma vero: Ansu Fati in prestito | Si chiude nelle ultime ore del mercato

Il giovane talento non sta trovando spazio con Xavi e sarebbe vicino alla cessione a titolo temporaneo in Premier League.

Una folle vittoria per restare in scia alla vetta. Il Barcellona ha espugnato Estadio de la Ceramica di Villarreal al termine di una partita già divenuta una istant classic, nella quale, dopo essere andati sullo 0-2 dopo quindici minuti, sono stati rimontati del tutto dai padroni di casa. Alla fine ci hanno pensato Ferran Torres e Robert Lewandowski a mettere tutto a posto.

Tre punti pesantissimi, quelli strappati al sottomarino giallo, che permettono ai campioni di Spagna di non perdere terreno dal Real Madrid, che nonostante i vari infortuni resta a punteggio pieno grazie al neo-arrivato Bellingham, già autore di quattro reti.

Oltre ad abbracciare Joao Cancelo, che indosserà la camiseta numero due, nelle prossime ore il club blaugrana è pronto a dare il via all’operazione-Joao Felix, a dimostrazione del fatto che il mercato in entrata non sia ancora chiuso, nonostante tutto.

L’esito dell’operazione dipenderà dai costi e dalle modalità di pagamento richieste dall’Atletico Madrid. Le possibilità economiche del Barcellona, al momento, sono limitate, come dimostrato dalla campagna acquisti meno dispendiosa della storia recente. Il portoghese ha già detto pubblicamente di voler giocare al Camp Nou – anche se, a prescindere, per adesso non gli sarà possibile – dunque tocca alle due società trovare la quadra.

Ai saluti (per adesso)

L’arrivo del classe 1999 potrebbe spingere Ansu Fati alla cessione in prestito in Premier League. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Tottenham avrebbe allacciato i contatti con i catalani per comprendere la fattibilità dell’operazione.

Al momento non è ancora chiaro si tratti di un prestito secco o se vi sarà qualche tipo di opzione per acquistare il cartellino, fatto sta che il tempo scorre e le due squadre hanno circa 24 ore per definire i dettagli dell’operazione. Anche il Chelsea avrebbe dimostrato interesse per lo spagnolo, senza, però, presentare alcuna offerta.

Poco spazio

Nel momento più buio del Barcellona, dopo l’addio di Messi che ha certificato la crisi economica del club, Ansu Fati ha rappresentato un piccolo raggio di luce. Ha battuto diversi record della storia del club, al punto che nell’estate 2021 gli è stata affidata la prestigiosa maglia numero dieci.

Nella scorsa stagione, però, il classe 2002 – che ad ottobre compirà 21 anni – ha trovato sempre meno spazio all’interno dell’undici titolare, al punto da indispettire il padre che a marzo non ha nascosto il suo desiderio di vedere il figlio lontano dalla Catalogna. Nelle prime tre giornate di questo campionato la musica non è cambiata: gli sono stati concessi soltanto 47 minuti.