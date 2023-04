Inchiesta plusvalenze: cosa rischiano Lazio e Roma

Lazio e Roma nel mirino della magistratura. Le procure di Roma e Tivoli hanno aperto un’indagine volta ad accertare eventuali irregolarità commesse dalle due società nella compravendita di alcuni giocatori. L’accertamento coinvolge anche la Salernitana. I rischi in caso di accertamento di colpevolezza variano dalla multa alla penalizzazione fino addirittura alla retrocessione.

“Le verifiche – spiega l’Ansa – riguardano ben quattro stagioni calcistiche, dal 2017 a quella conclusasi nell’estate 2021 e hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati i vertici delle società”. Tra i coinvolti il presidente della Lazio Claudio Lotito, l’ex patron della Roma James Pallotta, l’attuale presidente Dan Friedkin e il suo vice Ryan Friedkin e con essi anche una decina di dirigenti.

In questi giorni il Nucleo di Polizia Economica- Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma ha avviato delle perquisizioni nelle sedi per acquisire documenti utili allo sviluppo delle indagini. Le operazioni che gli inquirenti intendono approfondire sono undici per la Roma, sette per la Lazio e altrettante per il club campano. “In particolare – spiega ancora l’Ansa – all’attenzione dei magistrati capitolini è stato trasmesso il segmento del procedimento Prisma che riguarda le cessioni dei calciatori Luca Pellegrini alla Juventus e Leonardo Spinazzola avvenute a ridosso del 30 giugno 2019 prima della chiusura dei bilanci”. La Roma è finita nel vortice delle indagini anche per quanto attiene alle cessioni di Marchizza e Frattesi al Sassuolo, Tumminello all’Atalanta, Cetin ,Cancellieri e Diaby all’Hellas Verona. Ma si cerca di fare luce anche sugli acquisti di Defrei dal Sassuolo, Cristante dall’Atalanta e Kumbulla dal Verona. “I reati ipotizzati – specifica l’Ansa- vanno da false comunicazioni sociali a dichiarazione fraudolenta mediante falsa fatturazione”.

L’indagine della procura di Tivoli concerne invece soltanto Lazio e Salernitana. I reati contestati riguardano in questo caso “emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti” ma anche “false comunicazioni sociali nei confronti di alcune persone che, come ricordato, devono ritenersi innocenti fino a una condanna definitiva”. Le operazioni su cui a Tivoli si sta indagando riguardano i calciatori Casasola, Sprocati, Marino, Cicerelli, Novella, Morrone e Akpa Akpro. La vicenda coinvolge oltre a Lotito anche il consigliere delegato Marco Moschini, il direttore amministrativo Marco Cavaliere e il direttore sportivo dei biancocelesti Igli Tare. “In concorso tra loro , avvalendosi delle fatture di vendita dei giocatori ceduti dalla Salernitana – si legge nella motivazione fornita dalla Procura – frutto di valutazioni artefatte rispetto al valore di mercato del singolo calciatore al momento della cessione, indicavano nelle dichiarazioni dei redditi annuali elementi passivi fittizi (costi “gonfiati”) nonchè facevano figurare nei bilanci societari i rispettivi valori di acquisto spropositati dei calciatori, così falsando il valore del patrimonio dfella società sportiva”. L’attuale vertice societario della Salernitana ha chiarito di essere “del tutto estraneo alle operazioni oggetto di indagine” e si è detta disponibile alla massima collaborazione.

La Lazio, dal canto suo, nega ogni addebito. “La Lazio è una casa di cristallo – ha spiegato la società in una nota – nella quale tutti i documenti sono a posto e sempre a disposizione di tutte le autorità, ci siamo sempre attenuti , nel nostro operato, a un’ottica di leale e totale cooperazione e quindi qualsiasi documentazione ci fosse stata richiesta sarebbe stata da noi immediatamente consegnata”. La società capitolina confida “di fugare celermente qualsiasi equivoco o dubbio in relazione alle ipotesi contestate”.

Dal canto proprio la Roma chiarisce di stare collaborando con le autorità competenti e “auspica che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda nel minor tempo possibile, ritenendo di avere sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti”. Le società rischiano una multa e la penalizzazione ma addirittura anche la retrocessione.