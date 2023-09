In tribuna tutta la stagione: scandalo a Firenze | Italiano lo esclude

Dopo l’arrivo di due attaccanti importanti, la sua presenza all’interno della rosa non è più ritenuta indispensabile.

Ancora un gol al novantesimo decide il destino della Fiorentina in Conference League. Stavolta, però, sono i viola a realizzarlo grazie al rigore di Nico Gonzalez – autore anche di una doppietta – che regala ai suoi la qualificazione alla fase a gironi. Un doppio confronto, quello contro il Rapid Vienna, più complesso di quanto ci si sarebbe aspettato, ma alla fine ciò che conta è essere presenti nell’urna di Monaco.

Alla vigilia Vincenzo Italiano aveva chiesto ai suoi una prova di maturità, che è arrivata. La squadra è stata padrona del campo per tutta la partita, producendo un’enorme quantità di occasioni (3.55 gol previsti) e concedendo quasi nulla.

Per i viola non ci sarà molto tempo per tirare il fiato, perché domenica alle ore 18.30 saranno chiamati ad un’altra sfida importante, contro l’Inter. «Dobbiamo essere bravi a gestire tutto», ha dichiarato l’ex allenatore dello Spezia nel post-partita ai microfoni di Sky Sport. Dosare le energie, trovarne di nuove, sarà una delle sfide principali nell’arco di questa stagione e che rientrano nel percorso di crescita indicato dal tecnico.

Oltre alle domande sulla prestazione, Italiano ha toccato anche l’argomento mercato: «Ci sono alcune situazioni che in queste ultime ore andranno risolte, sono questi gli ultimi movimenti che deve fare la società. Per il resto, per me, la squadra è stata migliorata, vedremo cosa succederà nelle prossime ore e poi tireremo le somme».

Fuori dal progetto

Una di queste ‘situazioni’ riguarda Luka Jovic. L’attaccante serbo, che avrebbe dovuto rappresentare il centravanti del nuovo corso viola, non rientra più nel progetto della società e non è stato convocato per nessuna delle due partite europee.

Gli arrivi di Nzola e Beltran hanno completamente chiuso gli spazi per lui e rischia seriamente di trascorrere i prossimi mesi in tribuna, qualora non trovasse una nuova sistemazione. L’Olympiacos ha mostrato interesse nei suoi confronti ma l’offerta è stata respinta, mentre il Milan potrebbe farci un pensierino qualora nessuna delle alternative per il vice-Giroud dovesse concretizzarsi.

Incostante

Arrivato l’estate scorsa a titolo gratuito dal Real Madrid, Jovic avrebbe dovuto sfruttare la Fiorentina come opportunità per rilanciarsi. Il suo rendimento non è, però, mai stato continuo abbastanza per assicurargli una maglia da titolare. Nei fatti, si è alternato con Arthur Cabral per tutta la stagione, poiché nessuno dei due è riuscito a convincere del tutto Italiano.

Il suo futuro è lontano da Firenze, così come quello del brasiliano, divenuto un nuovo giocatore del Benfica.