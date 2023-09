In Serie A a parametro zero: lascia il Man United per l’Italia | Firma nel 2024

Tanti Red Devils in scadenza di contratto. Dal Man United una grande possibilità di acquisto a parametro zero per il 2024.

Si sta leccando ancora le ferite per una sconfitta che rischia di lasciare il segno, nonostante siano passate appena quattro giornate di Premier. Il Manchester United ne ha vinte appena due, anche se potevano, e dovevano, essere tre.

Sì perché nonostante l’onda d’urto di un Arsenal alquanto competitivo, la squadra di ten Hag è stata all’altezza della situazione nella trasferta londinese: passando in vantaggio con Rashford complice un assist dell’ex interista Eriksen, subendo il pari di Odegaard ma rimanendo sempre in partita.

A un certo punto i Diavoli Rossi hanno perfino assaporato il colpaccio: l’urlo di Garnacho strozzato in gola dal VAR che gli annulla la rete del possibile 2-1 a un minuto dal 90esimo non è niente rispetto a quello che accade nel recupero.

Nel tentativo di prendersi i tre punti, il Man United offre il fianco a un Arsenal che affonda i colpi e realizza due reti in cinque minuti, prima con l’acquistone Rice, poi con Gabriel Jesus, portandosi a caso un clamoroso 3-1.

Time Out Man United: tempo di trovare la quadra

La sosta per gli impegni delle nazionali è l’occasione per trovare la quadra sia per una nobile del calcio inglese che sembra decaduta sia per fare il punto della situazione in ambito di mercato. Sia anche per risolvere l’ennesima vicenda fuori dal rettangolo di gioco.

Sì perché neanche il tempo di porre fine al caso Greenwood, ed ecco il caso Anthony. La sua storica ex, la dj Gabriela Cavallin, è uscita allo scoperto asserendo (con tanto di prove) di essere stata aggredita più volte dal calciatore tra giugno 2022 e maggio 2023. “Posso tranquillamente affermare che le accuse sono false – posta l’attaccante su Instagram – e che le prove già prodotte e le altre prove che saranno prodotte dimostrano che sono innocente rispetto alle accuse mosse. Spero che le indagini in corso possano dimostrare la verità sulla mia innocenza“.

Man United, altro caso da risolvere in fretta

Ma c’è un altro caso da risolvere in fretta, quello legato a un altro Anthony. Stavolta trattasi di Anthony Martial, altro attaccante del Manchester United, francese di origine guadalupense, che non riesce più a trovare spazio a Old Trafford.

Lo United ha provato a venderlo questa estate, proponendolo perfino a Inter e Roma, ma non c’è stato nulla da fare: Martial sembra finalmente pronto ad ascoltare le offerte italiane. Libero di accordarsi a parametro zero, potrebbe venire in Italia, ci potrebbe essere un ritorno di fiamma della Roma, attualmente in pole.