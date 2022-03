In partenza per Pechino, olimpiadi invernali alle porte

I festeggiamenti per il Capodanno cinese saranno particolarmente spettacolari quest’anno, non solo in Cina si celebrerà l’arrivo dell’anno della tigre ma una manciata di giorni dopo, il 4 Febbraio per essere precisi, si apriranno anche i giochi olimpici invernali di Pechino 2022 con la cerimonia di apertura mozzafiato.

Fonte: Pixabay

Passione per il gioco sui giochi

Mentre i nostri orgogliosi rappresentanti azzurri si preparano per affrontare le loro sfide, tutti gli amanti delle scommesse stanno già speculando.

Come il calcio anche le olimpiadi hanno pronostici oscillanti e sono seguiti in diretta dai bookmaker che sfornano nuove quote ogni giorno a seconda degli eventi che ruotano intorno alla “bolla” olimpica di Pechino.

Nel frattempo le sfide sui campi da gioco non si fermano e se avete voglia di entrare in questo divertente mondo di scommesse è importante che sappiate come funziona nella nostra pratica guida!

L’Italia che ci rappresenterà

Nonostante le regole stabilite dagli organizzatori dell’evento vietino del pubblico internazionale ai giochi olimpici invernali 2022, l’Italia è pronta a sventolare in alto il tricolore e porta una rosa di atleti d’eccellenza che daranno sicuramente modo anche a noi spettatori a casa di emozionarci.

Ci sono grandissime aspettative per quel che riguarda la nostra Sofia Goggia, campionessa olimpica in carica nella disciplina della discesa libera. L’atleta non sarà solo protagonista della sua specialità, ma sarà osservata con grande interesse anche in slalom gigante e in supergigante. Per quanto riguarda lo sci maschile, la lente d’ingrandimento si ferma su Dominik Paris che nel 2018 si è piazzato al quarto posto e atterra a Pechino con grande sete di rivalsa.

Spostandosi dalla neve al ghiaccio, possiamo contare per il pattinaggio di figura 9 splendide stelle italiane che si cimenteranno sia nella velocità che nella danza e nell’individuale maschile, nota dolente la mancanza di rappresentanti per l’individuale femminile che sente la mancanza di Carolina Kostner.

Parlando di delusioni, ad oggi non vedremo gareggiare il nostro hockey. Foltissima invece la rappresentanza italiana sul ghiaccio per lo short track che conta ben 10 atleti con Arianna Fontana in testa alla squadra. La campionessa olimpionica dei 500 metri, non sbaglia un colpo da Torino 2006.

Fonte: Pixabay

L’emozione del presente ma l’orgoglio del futuro

Che i giochi olimpici invernali di Pechino 2022 abbiano dunque inizio! Con lo scoppiettante anno della tigre alle porte, ci aspettiamo una competizione piena di adrenalina con atleti agguerriti e ruggenti.

Quante medaglie porteranno a casa i nostri azzurri? Le scommesse sono pronte e le quote dei bookmaker impazziranno il 4 di Febbraio con la cerimonia di apertura per 18 giorni di puntate e approfondimenti.

Infine non possiamo dimenticare che questo sarà un anno speciale per l’Italia che il 20 Febbraio prenderà il testimone per le prossime olimpiadi invernali del 2026, che si divideranno tra Milano e Cortina, come ha annunciato con grande orgoglio il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Le olimpiadi 2022

La capitale della Cina è stata protagonista dello sport olimpico mondiale per l’ultima volta nel 2008 con i giochi estivi, e ritorna nel 2022, dopo tutti questi anni, a prendersi la corona di città ospite dal 2 al 20 Febbraio.

Seguire i giochi in diretta potrebbe essere complicato per noi Italiani: contando un fuso orario di ben 7 ore, potremmo scoprire che le nostre sfide atletiche preferite si svolgono mentre nel nostro paese è notte fonda.

Le olimpiadi saranno trasmesse nella loro integralità ed in diretta sia da Eurosport Player che Discovery Plus, ma la versione televisiva sarà anche trattata dalla Rai che sta preparando un calendario con 100 ore in chiaro per i canali Rai Sport e Rai 2.