“In Italia non torno, gioco qui e mi ritiro”: si chiude un’era di calcio | Smette dopo 430 presenze in A

Una bandiera del nostro calcio ed ex di un importante squadra ha annunciato che non giocherà più in Serie A.

Il 2023 è stato un anno davvero particolare per il mondo del calcio, ma soprattutto accompagnato da quella giusta dose di malinconia che ti assale quando hai una certa età, diciamo dai 30 in sù, e scopri che hanno dato ufficialmente l’addio al calcio giocato tanti calciatori che ti hanno accompagnato per diversi anni della tua adolescenza e giovinezza.

Calciatori che hanno fatto sognare, gioire, impazzire milioni di tifosi e che hanno segnato una vera e propria epoca nel calcio che tutti abbiamo imparato ad amare e ammirare. C’è stato il ritiro, l’ultimo in ordine di tempo, di Eden Hazard che a soli 32 anni ha deciso di dire basta, dopo anni difficili al Real Madrid.

Oltre all’inaspettata decisione dell’ex campione belga, però, ci sono stati anche i saluti ufficiali al calcio giocato di tanti altri campioni che negli ultimi dieci-quindici anni hanno emozionato gli appassionati di questo sport. Parliamo dei vari Marek Hamsik, David Silva, Gareth Bale, Ozil, Godin, Cesc Fabregas, Blaise Matuidi, Fernando Llorente e tanti altri.

Per noi che abbiamo vissuto la grande Serie A dalla fine degli anni ’90 in poi, però, il groppo in gola non può che non essere salito inesorabilmente quando abbiamo scoperto che anche due mostri sacri, due leggende viventi, due highlander come Gianlugi Buffon e Zlatan Ibrahimovic, hanno deciso di dire basta. Ora, ecco un altro campione degli ultimi anni che annuncia la data del suo ritiro.

Non solo Ibra e Buffon, ecco un altro ritiro

Dopo 43o presenze in Serie A, tanti trofei vinti e tredici stagioni da protagonista, Leonardo Bonucci aveva già detto addio alla Juventus ed al nostro campionato lo scorso mese di agosto. Come tutti sappiamo non per sua volontà, ma per decisione irrevocabile di Allegri e della Juventus che, nonostante un anno di contratto, avevano già deciso che l’ex capitano non faceva più parte del nuovo progetto bianconero.

Leo, dopo le prime schermaglie con la società e la ricerca di un compromesso per restare a Torino, si è rassegnato all’idea di partire ed ha ceduto alle lusinghe ed alla corte dell’Union Berlino. Un’esperienza che lo vede ritornato capace di giocare 90′ ed in perfetta forma, ma che, dal punto di vista della squadra, può essere considerata disastrosa. L’Union ha collezionato dodici sconfitte consecutive ed è in zona retrocessione in Bundesliga.

L’ultimo anno, poi il ritiro. L’annuncio del calciatore

Dal canto suo, però, Bonucci non rinnega la scelta fatta e, oltre ad annunciare che non tornerà più in Serie A, fa sapere a tutti che questo sarà il suo ultimo anno da calciatore prima del ritiro. Una stagione che lui spera si possa chiudere con l’Europeo e la convocazione di Spalletti per la manifestazione continentale.

Queste le dichiarazioni più importanti rilasciate da Bonucci alla vigilia del match di Champions League contro il Napoli: “Chiudo in Italia la carriera? Non penso, questa dovrebbe essere la mia stagione finale per chiudere la carriera. In Italia speriamo di finire giocando con la maglia della Nazionale all’Europeo. Sono concentrato su quello che è oggi il campionato tedesco. È una bella esperienza, facciamo fatica ma c’è sempre un grande entusiasmo”.