‘In Europa lo volevano in tanti’: Inter, tutto pronto per il colpaccio | Con lui si vola in alto

Marotta deciso ad alzare la competitività dell’Inter anche in ottica Champions. Accelerata per il colpaccio.

La settimana conclusiva riservata alle nazionali ha portato in auge alcuni nerazzurri, dimostrato che l’Inter è la chiara candidata allo scudetto e che gli acquisti di Marotta sono davvero centrati.

Dumfries ha dato spettacolo con l’Olanda, segnando e facendo segnare. Arnautovic con l’Austria ha realizzato una doppietta, mandando chiari segnali a Simone Inzaghi. E poi c’è Davide Frattesi, uno dei migliori centrocampisti in circolazione, non solo in Italia.

“Una settimana importante cominciata bene, speriamo finisca meglio”. Così il centrocampista della Nazionale, autore di una decisiva doppietta nell’altrettanto decisiva sfida dell’Italia con l’Ucraina, snodo principale per evitare i playoff e andare dritti all’Europeo tedesco, in programma dal 14 giugno al 14 luglio, per la porta grande.

“Spalletti mi ha chiesto di dare una mano dentro l’area – spiega il centrocampista nerazzurra – è una cosa che mi piace fare ed è andata bene. Ho segnato due gol, spero di farne anche altri“. Altro messaggio chiaro, indirettamente anche a Simone Inzaghi. “Posso giocare con Barella”.

Calciomercato Inter, le priorità di Marotta

La settimana che porta al derby, in programma sabato alle ore 18 e in diretta su DAZN e ZONA DAZN, scivola via con un entusiasmo senza precedenti, figlio anche di tre successi in campionato, addirittura con altrettanti clean sheet.

Marotta così può concentrarsi con più serenità sulle priorità di calciomercato, per un’Inter sempre più competitiva, anche in Champions League, in ottica presente e futura. Priorità numero uno: blindare i suoi gioiellini, Lautaro Martinez e Barella avanti agli altri. E la seconda?

Calciomercato Inter, accelerata di Marotta: colpaccio in vista

Prima i tuoi, dunque, gli altri se puoi. E a quanto pare l’attenzione al calciomercato estero, ha portato Marotta a individuare sul serio Tiago Djalo, come obiettivo sensibile. Secondo Tuttosport, infatti, il difensore del Lille non sarebbe mai sparito dai radar nerazzurri, nonostante il suo infortunio.

Il difensore di Amadora, classe 2000, ha stregato Inzaghi per la sua duttilità tattica: è un difensore centrale forte fisicamente e veloce in campo aperto, può essere impiegato anche da terzino destro. Grintoso e duro nei tackle, è anche abbastanza preciso nell’impostare l’azione dalle retrovie, un particolare che sta sempre molto a cuore a Simone Inzaghi. Proprio per questo Marotta ha intensificato le consultazioni con il Lille per il difensore della nazionale portoghese, compiendo un bel passettino verso il colpaccio.