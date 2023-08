In Arabia non ci vado: l’allenatore ha detto no a CR7 | Rifiutati 300 milioni di euro

L’Al-Nassr di CR7 si rinforza con tanti campioni provenienti dall’Europa, ma incassa un secco no: Rifiutati 300 milioni di euro.

A quanto pare la cifra tonda di trecento milioni di euro non porta bene. L’Al-Hilal, quelli che hanno strappato Milinkovic Savic alla Lazio, aveva tentato Mbappé: per il PSG, ovviamente, l’offerta era molto interessante, ma è stata bloccata sul nascere dal Principe di Bondy, che non si è neanche seduto a parlare.

Anche l’Al-Nassr, quelli che hanno dato inizio al boom arabo una stagione fa convincendo Cristiano Ronaldo, avevano trecento euro milioni da investire, tutti in una volta naturalmente, perché già non avevano badato a spese per rinforzarsi e lanciare la sfida all’Ittihad, i campioni di carica della Saudi Arabia Pro League. Venticinque milioni per prendere Seko Fofana dal Lens, una ventina per Epic Brozovic dall’Inter con tanto di piccola telenovela annessa, Allex Telles dal Manchester United, a dar man forte a Ospina e Cristiano Ronaldo.

Di fatto all’Al-Nassr manca un allenatore vincente che possa trasformare un gruppo di ottimi giocatori in una squadra che possa tornare ad alzare trofei. Cristiano Ronaldo aveva pensato al migliore di tutti.

Sì perché per quanto Pep Guardiola viene identificato come il numero uno, c’è un allenatore capace di andare oltre la storia, scrivendo una pagina leggendaria della Champions League.

Il suo nome è Zinedine, il suo cognome Zidane. El Zid, dopo aver scritto la storia da giocatore del Real Madrid, è andato oltre sconfinando nel mito, proprio con Cristiano Ronaldo punta di diamante portò un gruppo di super giocatore a diventare invincibile in Europa.

La storia diventa Leyenda

La prima Champions League è figlia di una lotteria vinta ai tiri di rigore contro il povero cuginetto di Madrid, quell’Atletico battuto due anni prima da Ancelotti, non prima di aver subito il pari dall’iconico cabesazo di Sergio Ramos. L’ex Gran Capì si ripete anche a Milano, si va ai rigori e rivince Zizou.

La seconda e terza Champions League di fila sono due atti di forza, uno contro la sua ex Juve travolta di ripresa, l’altra a Kiev contro un Liverpool privato dopo pochi minuti di Salah (intervento killer di Sergio Ramos) e abbattuto in primis causa gli orrori di Karius.

Un triennale da capogiro

Cristiano Ronaldo si ricorda di quel magico triennio, per questo ha provato a contattare Zinedine Zidane nel momento in cui ha saputo che non avrebbe né preso la nazionale francese né si sarebbe seduto sull’infuocata panchina del PSG, ora a Luis Enrique.

CR7, forte di un club che può disporre dei soldi provenienti dall’ormai famigerato fondo PIF, ci ha provato, l’offerta era anche allettante: trecento milioni di euro per tre anni. Sembrava tutto perfetto per la reunion. Ma Zidane ha detto no, proprio come Mbappé.