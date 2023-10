Impossibile: non tornerà alla Juve | Salta il ritorno a casa a gennaio

Max Allegri ha trovato la quadra con la Juve, ma servono rinforzo dopo le squalifiche a centrocampo. Sfuma un ritorno.

Re per una notte. È durata una notte il primato della Juventus, di nuovo in testa al campionato di Serie A dopo 1182 giorni dall’ultima volta e dal nono scudetto consecutivo conquistato con Maurizio Sarri in panchina.

Il successo dell’Inter sulla Roma, deciso ironia della sorte proprio da Marcus Thuram, l’erede di un Romelu Lukaku ombra di se stesso nella sua prima a San Siro da avversario, ha riportato avanti la squadra di Simone Inzaghi.

Attenzione però a questa Juventus, che intanto ha preso due punti a Napoli e Milan, che pareggiano con un pirotecnico 2-2 al Maradona, al termine di un match favoloso, col Diavoli avanti 2-0 prima della rimonta partenopea.

È una Juventus competitiva, comunque, abbonata ai clean sheet e con un Moises Kean completamente ritrovata, nonostante la perdita di due giocatori a centrocampo praticamente per tutta la stagione: Paul Pogba (positivo nella prima di campionato) e Nicolò Fagioli, reo confesso nello scandalo dei giocatori-scommettitori, fermato fino a maggio.

Calciomercato, come si sta muovendo Giuntoli

Ovviamente la Juventus sta pensando a come rinforzarsi nel calciomercato invernale. Tanti i nomi sull’agenda di un Giuntoli che per il momento sta pensando ai rinnovi: ufficiale quello di Gatti, ufficiosi quelli di Rugani e Locatelli. Tutti da sviluppare quelli di Chiesa e Vlahovic.

Pierre-Emile Hojbjerg è un nome che gira da tempo in ottica Juventus. Samardzic il prescelto, anche se più fattibile per giugno. L’idea di far tornare Soulé dal Frosinone non è affatto campata in area, visto soprattutto lo stato di forma dell’argentino.

Calciomercato Juventus, chi non tornerà

Negli ultimi giorni è circolata l’indiscrezione di un possibile rientro alla base del brasiliano Arthur, uno degli esuberi di questa estate che Giuntoli ha ceduto, a titolo temporaneo, alla Fiorentina. Un’operazione ciusa con la formula del prestito oneroso a due milioni con diritto di riscatto.

La Juve ha fissato a 20 milioni la quota per l’acquisto definitivo dopo aver contribuito notevolmente alla trattativa con il prolungamento del contratto del regista fino al 2026. Difficile forse impossibile far tornare il centrocampista brasiliano, ex Barcelona, a gennaio: non sembrano esserci i margini per un dietrofront immediato, a quanto pare. Perché? Perché sia Vincenzo Italiano che la Fiorentina lo ritengono fondamentale, i viola hanno l’intenzione di voler tenere Arthur almeno fino al termine della stagione.