Immobile via a gennaio: maxi contratto per il bomber laziale | Ecco chi lo prende

L’attaccante campano, già al centro di diverse voci in estate, potrebbe lasciare i biancocelesti per una maxi offerta.

Miglior marcatore della storia della Lazio, miglior marcatore di sempre della Lazio nelle competizioni europee, quattro volte vincitore della classifica cannonieri di Serie A, una volta vincitore della Scarpa d’Oro e, insieme Higuain, giocatore con il maggiore numero di reti (36) in un singolo campionato.

Basterebbero questi numeri per descrivere Ciro Immobile e per comprenderne tutta la sua grandezza, ma in questi anni troppo spesso non è bastato ed è stato messo in discussione per altri motivi, a volte anche extracampo. Uno di questi motivi, per esempio, è stato sempre il suo rapporto meno proficuo con la Nazionale, rispetto a quello con la compagine capitolina.

Eppure, Ciro Immobile di gol ne ha sempre fatti tanti, tantissimi. Anche in una stagione non propriamente positiva per lui, come quella scorsa, complice anche un fastidioso infortunio, i numeri sono comunque dalla sua: 14 (12 in Serie A) in 38 partite totali.

Questo perché il bomber di Torre Annunziata ha sempre abituato tutti, soprattutto nella Lazio, a numeri folli, a caterve di gol, a tante partite con marcature multiple. Con i biancocelesti, squadra di cui è diventato bandiera e Capitano, sono 197 le reti in 300 partite ufficiali, considerando tutte le competizioni.

Immobile, la flessione e le voci estive

Al di là dei numeri che sono decisamente inconfutabili e non possono essere messi in discussione, c’è però una carta d’identità impietosa e che non può non far pensare che la carriera di Ciro Immobile sia arrivata all’ultima curva del percorso. A febbraio compirà 34 anni e, già dalla scorsa stagione, qualche acciacco in più è inevitabile.

Almeno dal punto di vista dei numeri delle partite giocate e, quindi, di conseguenza anche sotto quello dei gol realizzati, il bomber di Torre Annunziata non può più garantire quello che garantiva fino a due stagioni fa. Una piccola flessione è inevitabile e l’acquisto di Castellanos, in estate, da parte della società biancoceleste, deve essere inteso proprio nell’ottica di un Immobile che dà meno garanzie rispetto al passato.

Immobile, via già a gennaio?

Nell’estate appena trascorsa, inoltre, i tifosi della Lazio, dopo aver perso Milinkovic Savic, hanno temuto di perdere anche il loro Capitano, anche lui corteggiato dalle ricche sirene arabe. La situazione poi è rientrata e Immobile è rimasto a Roma. La sua partenza verso i facoltosi lidi orientali, però, potrebbe essere soltanto rimandata.

A gennaio, infatti, i club sauditi potrebbero tornare alla carica per acquistarlo dalla Lazio con un’offerta che surclasserebbe gli attuali quattro milioni di euro netti a stagione che il bomber percepisce a Roma. In ultimo ci sarà da convincere Lotito che con la giusta offerta potrebbe comunque decidere di privarsi del suo Capitano, a quel punto, quasi 34enne.