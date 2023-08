Il tradimento è servito: Leonardo Bonucci | Sta facendo di tutto per firmare

Il difensore della Juventus, fuori dal progetto di Massimiliano Allegri, si è proposto ad una squadra rivale in Serie A.

La stagione della Juventus si aprirà nello stesso modo in cui si è chiusa la precedente, alla Dacia Arena di Udine. Anche la squadra che scenderà in campo non è destinata ad essere molto diversa, ad eccezione di Timothy Weah, al momento unico acquisto dell’estate bianconera.

Cristiano Giuntoli era stato chiaro nel corso della sua conferenza stampa di presentazione: fare delle rinunce oggi per tornare competitivi (anche sul mercato) domani. E infatti, al di là del rinnovo di Rabiot, la dirigenza si è concentrata in particolar modo sulle uscite, sui giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Uno di questi è Leonardo Bonucci, oramai privato anche della fascia di capitano in favore di Danilo. «Per Bonucci stiamo trattando con altre squadre ma non abbiamo trovato nulla che lo aggradi», aveva dichiarato il direttore sportivo sempre in data 18 luglio. Ad un mese di distanza, nessuna novità.

Il giocatore è ancora alla Continassa e si allena lontano dal gruppo. Una scelta che è stata fortemente criticata dall’Assocalciatori, ma difesa dalla società: «Juventus Football Club ribadisce con forza la correttezza del proprio operato nei confronti di tutti i calciatori tesserati cui sono riconosciuti e garantiti pienamente tutti i diritti previsti dall’Accordo Collettivo di categoria. Juventus è altresì pronta, nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario, a difendere la piena legittimità del proprio comportamento nelle sedi competenti».

Bundesliga?

Il difensore campione d’Europa ha ricevuto offerte dall’Arabia Saudita, ma la sua volontà è di restare in un campionato competitivo per avere ancora la possibilità di essere convocato per i prossimi europei, che si disputeranno in Germania.

E proprio in Germania potrebbe essere la prossima destinazione di Bonucci, avvicinato nelle scorse settimane dall’Union Berlino. I tedeschi, che di recente hanno acquistato anche Gosens dall’Inter, sono prontissimi ad offrire un posto da titolare ed un contratto fino a giugno 2024 con opzione di un anno. Un’idea sempre più concreta, ma come mai non è stato ancora raggiunto l’accordo?

Serie A

Il motivo va ricercato nella speranza di Bonucci di convincere la Lazio ad acquistarlo. A Formello da tempo hanno preso in considerazione questa possibilità, sfruttando anche i buoni rapporti tra le due società, che da poco hanno ratificato la doppia operazione Rovella-Pellegrini, e la presenza di Maurizio Sarri, che assieme al difensore ha vinto uno scudetto nel 2020.

Secondo Gianluca Di Marzio, Bonucci aspetterà i biancocelesti fino all’ultimo giorno disponibile. Qualora non dovesse arrivare l’ok per il trasferimento, accetterebbe l’offerta dell’Union Berlino.