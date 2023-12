Il sogno è Varane: trattativa partita all’improvviso | Si chiude e si firma

Il tempo di Varane al Manchester United sembra finito già da un po’. Il difensore francese prepara già le valigie.

In pochi hanno il suo palmares. Pochissimi, anche se adesso è naufragato in quel disastro chiamato Manchester United. È stato per anni un pilastro della nazionale francese, campione del mondo nel 2018, vicecampione del mondo nel 2022, con annessa la Nations League 2020-2021.

A dispetto di quello che si può pensare è relativamente giovani, 31 anni compiuto lo scorso 25 aprile. A Madrid se lo ricordano bene quel difensore di origini martinicane, considerato uno degli migliori della sua generazione.

Convocato dalla nazionale francese a partire dal 2013, ha partecipato a tre Mondiali (2014, 2018 e 2022), vincendo quello del 2018. Fa parte del ristretto novero di calciatori capaci di vincere la Champions League e la Coppa del mondo nello stesso anno.

Con la camiseta blanca ha conquistato tre campionati spagnoli (2011-2012, 2016-2017 e 2019-2020), una Coppa del Re (2013-2014), tre Supercoppe spagnole (2012, 2017, 2019), addirittura quattro Champions League (2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018), tre Supercoppe europee (2014, 2016 e 2017) e quattro Mondiali per club (2014, 2016 e 2017, 2018).

La parabola discendente

Il Manchester United riesce a trovare l’accordo con il Real Madrid per il trasferimento di Raphael Varane nell’estate del 2021, dove le visite mediche la cessione viene finalizzato, con la firma un contratto quadriennale.

Ma non è tutto oro quello che luccica. Gli infortuni non gli danno tregua, soprattutto Varane capita in un’era, quella dopo Sir Alex Ferguson, dove il Manchester United non ne azzecca una se si esclude l’esperienza di Mourinho (con Ibra) che riesce ad alzare una Europa League. Ben presto Varane finisce nel dimenticatoio, ma più per colpe dei Red Devils, che per demeriti suoi.

Ritorno di fiamma

Con ten Hag la scintilla non è mai scoccata, figuriamoci adesso che il Manchester United è riuscito nell’impresa titanica di uscire da tutte le coppe europee a dicembre. Anche perché il manager olandese gli ha sempre preferito Lindelof e Maguire.

Scivolato in basso nelle gerarchie di ten Hag, Varane avrebbe chiesto di andar via, anche perché c’è un club che lui conosce molto bene, che sta cercando disperatamente difensori. Sì, il Real Madrid. Che questa estate ha perso Eder Militao (crociato) e adesso, per lo stesso motivo, anche David Alaba. Secondo la Bild, Varane è l’ultimo nome in ordine cronologico finito nella rosa dei papabili rinforzi richiesti da Carlo Ancelotti. D’altronde Varane è stato a Madrid 10 anni, prima di essere ceduto al Manchester United per 50 milioni di euro. A proposito di spese folli e senza senso del Man Utd.