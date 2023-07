Il sogno diventa realtà: Hazard a parametro zero per lo scudetto | La Serie A torna grande

L’esterno belga è svincolato e vuole l’ultima grande opportunità della carriera. Una scommessa per un club italiano.

Recentemente in Spagna è stato descritto come il peggior acquisto di sempre dell’intera storia del Real Madrid. Un flop clamoroso che è durato ben quattro stagioni nel corso delle quali la situazione è andata sempre peggiorando.

Dagli esordi scintillanti al Lille, ai grandissimi anni al Chelsea, passando per le prodezze nella Nazionale belga in cui veniva considerato la stella, nonché Capitano, di una generazione di fenomeni. Eden Hazard è stato questo e molto altro, almeno fino a giugno 2019, estate in cui lascia Londra per trasferirsi a Madrid.

Nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2020, però, il Real lo paga circa 100 milioni. Cifra che in quel momento, visto il periodo esaltante della carriera del belga, ci può anche stare, ma che appare spropositata considerando che il calciatore si sarebbe liberato a zero appena sei mesi dopo. Su questi argomenti, però, come si sa, il Real non ascolta ragioni e, se si innamora di un calciatore, lo prende senza badare a spese.

Considerata una delle ali più forti del Pianeta, ma anche uno dei calciatori migliori al Mondo, da lui a Madrid si aspettano tanto. Le quattro stagioni con i blancos, però, saranno un incubo. Appena 76 gare giocate in tutte le competizioni con soli sette gol. Infortuni, un fisico tendente all’ingrasso ed incomprensioni con i vari allenatori: per Hazard va sempre peggio, tanto che alcuni si dimenticano anche che sia un calciatore ancora in attività.

Hazard, la situazione attuale

L’ultima stagione, tra Real e Nazionale belga, poi, è davvero la peggiore in assoluto. Con il Real fa la comparsa e scende in campo appena dieci volte in tutte le competizioni. Con la Nazionale partecipa al Mondiale in Qatar, ma fa malissimo. Viene eliminato ai gironi e spegne miseramente ogni velleità di vincere qualcosa con una generazione d’oro che in Belgio forse non nascerà più.

Ora, a 32 anni, è svincolato e ancora senza squadra. Su di lui non sembra esserci la fila. Qualche ammiccamento con gli Stati Uniti e i soliti arabi, ma nessuna proposta vera e propria. Lui, recentemente, ha dichiarato di sentirsi ancora un calciatore, ma forse non tutti la pensano così.

Hazard, la folle idea italiana

Ecco spuntare, però, una folle e pazza idea in Italia. Maurizio Sarri, infatti, lo riabbraccerebbe volentieri alla sua Lazio. Dopo averlo allenato nel suo anno al Chelsea, infatti, avrebbe bisogno di Hazard che arricchirebbe la qualità dei biancocelesti, soprattutto tra gli esterni offensivi.

L’ingaggio è pesante, ma Hazard potrebbe fare uno sforzo per tornare dall’allenatore che meglio di tutti lo ha fatto esprimere in carriera. Nel 2018/2019, infatti, il belga vince, con Maurizio Sarri ad allenarlo, una Europa League, ma soprattutto vive la migliore stagione della sua carriera. Annata in cui realizza 21 gol in 52 partite, considerando tutte le competizioni.