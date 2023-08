Il ritorno dell’uomo da Fantacalcio: Soriano a parametro zero | Firma in Serie A

Occasione di calciomercato per Roberto Soriano, uno dei nomi noti in Italia rimasti svincolati. Colpo a parametro zero in arrivo.

A pochi giorni dal termine della sessione di calciomercato, sono molti i club che stanno monitorando gli svincolati, colpi a parametro zero pronti ad essere battuti.

David De Gea sembrava dover tornare a Madrid, sponda Merengues stavolta, ma il Real ha preferito il numero uno della nazionale spagnola, quel Kepa arrivato a Chamartìn a titolo temporaneo dal Chelsea, per sostituire Thibaut Courtois, vittima di un grave infortunio al ginocchio.

Restando in tema di (ex) Real Madrid, c’è Eden Hazard, che sta ricevendo delle offerte un po’ di qua un po’ di là, comprese qualche squadre italiane, anche se nessuno finora ha mostrato un interesse serio. Sergio Ramos deve ancora sciogliere i suoi ultimi dubbi, in Italia il Tucu Pereyra potrebbe finire all’Inter, ma attualmente è libero da vincoli. E ancora.

Alexis Sanchez è svincolato. Bakayoko, Mariano Diaz, Sansone e Jovetic, Handanovic e Sirigu, Ben Harfa e Romulo sono svincolati, tra gli altri. Tra questi anche Roberto Soriano, un centrocampista che ha fatto la fortuna di tanti, tanti, tanti, fanta-allenatori.

Dalla Germania all’Italia

Il centrocampista italo-tedesco si forma calcisticamente in Germania ed entra nell’orbita del Bayern Monaco che nel 2006 lo ingaggia nelle sue giovanili. È la Samp a portarlo, giovanissimo in Italia. Mai scelta fu più azzeccata. Soriano non impiega tanto a prendersi il suo spazio, ma è dopo il prestito all’Empoli e l’avvento del compianto Miha al Doria che il centrocampista di Darmstadt si esalta, segnando tanti gol da centrocampista.

Il Villarreal è il più lesto di tutti a strapparlo alla Serie A, comprando per circa 15 milioni di euro. Anche in Spagna Soriano sorprende per il suo fiuto del gol, andando in doppia cifra al debutto. Un po’ meno bene l’anno dopo. Il Torino lo riporta in Italia, in prestito con diritto di riscatto.

L’ascesa e il declino

Il miglior Soriano, comunque, si vede in quel Bologna dove ritrova Sinisa Mihajlovic e scala gerarchie e gradi, perfino conquistando i galloni da capitano. Il declino arriva lo scorso anno, quando non solo perde la sua verve realizzativa, ma anche un posto da titolare con Thiago Motta.

Quattro anni indimenticabili al Dall’Ara non si dimenticano tanto facilmente. Ora Soriano è un centrocampista libero da vincoli. Ancora per poco, comunque. Il Frosinone di Eusebio Di Francesco ha subodorato l’affare e potrebbe sferrare il giusto attacco a ridosso della fine del calciomercato estivo.