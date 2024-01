Il rifiuto è arrivato: firma a parametro zero con l’Inter | Addio Napoli

Tanta confusione in casa Napoli in questo periodo. Tanti campioni d’Italia potrebbero lasciare il Golfo a gennaio, o a giugno.

Il battibecco a distanza tra l’agente di Kvara e Osimhen è soltanto l’ultima delle vicissitudini surreali che stanno capitando. Sono volati gli stracci tra le parti dopo le dichiarazioni di Mamuka Jugeli (“Osimhen a fine stagione andrà in Arabia”), la risposta del nigeriano è durissima, con tanto di insulti e parolacce censurabili, conclusi con un “tieni il mio nome fuori dalla tua bocca”.

Una discussione che rappresenta soltanto la cartina di tornasole di ciò che sta accadendo a Napoli. Ogni giorno una. Era successo a Rudi Garcia di discutere in campo con i vari Politano, Osimhen e Kvara, senza dimenticare che durante la seconda sosta per le nazionali, Dela da una parte confermava l’allenatore francese e dall’altra provava a portare (senza riuscirci) Conte a Napoli.

Anche a Walter Mazzarri, nonostante la sua breve esperienza, ne sono successi di tutti i colori, dal calendario assurdo con cui l’allenatore livornese ha dovuto convivere proprio nel ritorno sul Golfo, alle presunte dimissioni, smentite da tutti i giornali il giorno dopo. Quest’anno va così.

Anche con Radu Dragusin, a lungo corteggiato, è finita male. Il difensore del Genoa aveva anche ammiccato ad Aurelio De Laurentiis, ma l’arrivo di Tottenham Hotspurs prima, Bayern Monaco dopo, hanno fatto cambiare idea al difensore romeno.

Zielinski-Napoli, la situazione

Aurelio De Laurentiis sta tentando di dare un senso a questa stagione: è arrivato Mazzocchi, si sta provando a stringere per Samardzic, insieme al quale potrebbe arrivare anche Perez (per dimenticare Dragusin), chissà se basteranno per staccare il pass per la prossima Champions League.

Ma sono tanti i campioni d’Italia che potrebbero decidere di lasciare Napoli, se non a gennaio, a giugno. Per Osimhen, adesso, il dubbio c’è. Per Kvara pure: più passa il tempo e più aumentano i dubbi sulla continuazione di Piotr Zielinski. La situazione? Non buona.

Sirene nerazzurre

Tutto fermo all’ultima offerta del Napoli: una proposta da cinque milioni di euro annui. I silenzi di Zielinski diventano assordanti, foschi presagi di una firma che potrebbe non arrivare perché il centrocampista polacco ha altri programmi per il suo futuro. Almeno di questo avviso è Tuttosport.

Le sirene nerazzurre avrebbero già ammaliato Zielinski, al di là di quel un triennale con opzione per un altro anno a 4,5 milioni di euro a stagione, con un ruolo da erede di Mkhitaryan. Questione di progetti ambiziosi, quei progetti che a Napoli sembrano storia e poco altro.