Il prossimo convocato sei tu: Spalletti ha fatto la sua scelta | A novembre 1^ presenza in azzurro

In vista dei due impegni decisivi per qualificarsi a Euro 2024, il commissario tecnico è pronto a convocarlo a Coverciano.

Dopo il pareggio di Skopje dello scorso settembre, era scontato che l’Italia avrebbe dovuto sudarsi la qualificazione diretta a Euro2024 fino all’ultima giornata. Soltanto una vittoria a Wembley avrebbe potuto rendere le cose meno complicate, ma, come sappiamo, non è andata come speravamo. Adesso, a due settimane dagli impegni contro Macedonia del Nord e Ucraina, gli azzurri sono pienamente consapevoli che non sono ammessi ulteriori passi falsi.

Per staccare il pass verso la Germania, saranno necessari almeno quattro punti. Uno solo in meno e sarà nuovamente spareggio. E considerando come sono andati gli ultimi due, è una soluzione a cui nessuno aspira.

Luciano Spalletti nell’ultimo weekend è stato avvistato sugli spalti di San Siro e del Castellani per assistere a Inter-Roma e Empoli-Atalanta. E sarà stato sicuramente contento di vedere Gianluca Scamacca in forma smagliante, autore di una splendida doppietta, che con un pizzico di sfortuna in meno – la traversa – avrebbe potuto trasformarsi nella prima tripletta della carriera.

La speranza è che il centravanti nerazzurro possa essere al massimo della forma in vista degli impegni del 17 e 20 novembre. Stesso discorso per Immobile che, nonostante sia partito dalla panchina, ha deciso il posticipo contro la Fiorentina grazie ad un rigore a tempo scaduto.

Forze fresche

Il commissario tecnico ha, per gran parte, le idee chiare in vista delle convocazioni che saranno diramate sabato 11 novembre. Ma non è da escludere almeno una sorpresa, la chiamata di un esordiente. Nell’ultima settimana, infatti, Spalletti ha proseguito il suo tour dei raduni delle venti squadre di A, andando in visita a Frosinone ed Empoli. Due giocatori sul taccuino, Tommaso Baldanzi e Matias Soulé. L’argentino, in particolare, rappresenterebbe sicuramente un “colpo” per il futuro della nostra nazionale, ma la scelta spetta a lui.

Un altro giocatore seguito con attenzione, secondo La Gazzetta dello Sport, è Andrea Colpani del Monza. La mezzala/trequartista del Monza dispone delle caratteristiche tecniche necessarie per rivitalizzare in una zona del campo fortemente indebolita dal caso scommesse.

Rendimento

Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, Colpani è stato uno dei colpi di Adriano Galliani per la storica promozione in Serie A. Nella passata stagione aveva avuto una posizione marginale all’interno dello scacchiere di Raffaele Palladino, trovando spazio con continuità soltanto negli ultimi mesi di campionato, concluso in crescendo.

Con l’infortunio di Caprari, il classe 1999 ha preso in mano le redini della manovra offensiva dei biancorossi, mettendo in mostra tutte le sue qualità. Siamo a 5 gol segnati in 10 partite, già uno in più rispetto all’intera passata stagione.