Il primo colpo di Walter Sabatini: a gennaio alla Salernitana | Serve per la salvezza

Dalle parole di Iervolino ai fatti di Walter Sabatini, il passo è breve. La rivoluzione della Salernitana ci sarà, in uscita e in entrata.

La sconfitta contro l’Atalanta, non prima di averla messa in seria difficoltà, è stata metabolizzata da Filippo Inzaghi con la prestazione offerta dalla Salernitana, che non meritava assolutamente di essere travolta 4-1.

Superpippo ha visto una squadra ancora viva, che vuole lottare insieme per la salvezza. Ma la forte sensazione è che quella partita è come una rondine che non fa primavera. La rivoluzione prospettata con durissime parole (nei confronti dei giocatori) da parte di patron Iervolino, viene confermata da un tagliente Walter Sabatini.

“Da oggi c’è la legge marziale. E la legge marziale sono io. Non sono mai retrocesso e non voglio retrocedere. La Salernitana siete voi e questa gente non può andare in serie B”. Se non dirà le stesse parole di gennaio 2022, il nuovo direttore generale, poco ci manca.

Sabatini è atteso in città, guarderà in faccia i giocatori, poi deciderà il da farsi, ha pieni poteri conferitigli direttamente dal presidente. Un presidente furioso per una situazione al limite del salvabile, visto l’ultimo posto in classifica.

Piazza pulita

La prestazione di Bergamo non sembra aver cambiato lo status quo. Cedere, monetizzare, chiudere in attivo e investire una parte del ricavato per le operazioni in entrata: con i modi e con i tempi di Walter Sabatini.

Così quella contro il Milan potrebbe essere l’ultima partita di Dia con la Salernitana: si parla già di un accordo top secret all’estero per una cifra vicina ai venti milioni di euro. Mazzocchi piace a Napoli e Fiorentina, il Torino segue Bradaric, al Bologna piace Bohinen, la Roma ha chiesto informazioni su Pirola. Posso partire anche Candreva e Gyomber. Insomma, piazza pulita.

Calciomercato in entrata

Sabatini vuole portare a Salerno giovani di prospettiva sognando un’altra operazione alla Ederson. 2-3 tasselli d’esperienza, però, servono e si spera che la personalità del nuovo direttore generale possa spingere qualche big ad accettare la sfida.

Ecco quindi fattibile l’operazione Federico Bonazzoli, uno dei fedelissimi di Sabatini. Problemi per la fine del prestito con l’Hellas Verona, travolto peraltro dal problema del presidente Setti con la Guardia di Finanza. Bonazzoli potrebbe dare più variabili a Inzaghi, visto che è un attaccante in grado di giocare sia da centravanti, sia da seconda punta. È un mancino e ha forza fisica, velocità e potenza. Ovviamente un rinforzo: magari il primo, non certo l’ultimo.