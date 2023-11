Il prestito che fa felici tutti: lascia la Lazio e va… al Milan | Arriva a Milanello il 1° gennaio

La sessione invernale di calciomercato si aprirà tra circa un mese e mezzo e alcune squadre si stanno già muovendo.

Due squadre che stanno attraversando un periodo di forma contraddittorio e altalenante e che hanno mostrato di avere, chi per un motivo chi per un altro, alcuni limiti strutturali della propria rosa. Il Milan di Stefano Pioli i problemi li ha soprattutto a causa dei tanti infortunati e di una panchina che non sempre riesce ad essere all’altezza della squadra titolare.

La Lazio di Maurizio Sarri, invece, continua a non trovare la giusta dimensione in questa stagione. Alterna grandi prestazioni, o comunque partite in cui fa vedere sprazzi di grande calcio e solidità difensiva, a partite sorprendenti in negativo, a tratti addirittura imbarazzanti.

Così è stato soprattutto nelle trasferte di Rotterdam e di Bologna, tra Champions e Serie A, nell’ultimo mese. Due match in cui la squadra ha avuto un atteggiamento irritante, a tratti irriconoscibile e si è fatta facilmente surclassare, anche dal punto di vista del gioco, dall’avversario di turno.

Le ultime due vittorie casalinghe in Champions League di Lazio e Milan, rispettivamente contro Feyenord e Paris Saint Germain, però, hanno tenuto aperta la porta della qualificazione agli ottavi e del passaggio del girone. Una qualificazione che sarebbe importantissima per le casse dei due club e che ora appare possibile per entrambi, con i biancocelesti leggermente avanti rispetto ai rossoneri.

Mercato gennaio, le mosse del Milan

Entrambe le squadre, però, potrebbero aver bisogno di tornare sul mercato a gennaio, per rinforzare la rosa a disposizione del proprio allenatore e per ripresentare con maggior forza la propria candidatura a livello europeo.

Appare certo, intanto, che il Milan opererà in entrata nella sessione invernale del mercato. Soprattutto in difesa, infatti, tra infortuni e buchi dell’attuale rosa, i rossoneri hanno bisogno di alcuni rinforzi. Un terzino ed un centrale: questi i ruoli su cui dovrebbe concentrarsi il club meneghino. Il laterale di difesa potrebbe arrivare proprio dalla Lazio.

Dalla Lazio al Milan, ecco di chi si tratta

A Stefano Pioli piace e continua a piacere, infatti, Manuel Lazzari. Il terzino destro ex SPAL è uno degli scontenti in casa biancoceleste e non ha mai legato con l’allenatore, Maurizio Sarri. Nelle ultime settimane ha trovato maggiore spazio, partendo titolare e giocando tutti i 90′ per ben quattro volte nelle ultime cinque partite della Lazio.

La situazione tra l’allenatore ed il terzino però non è migliorata e il rapporto sembra ormai deteriorato. Ecco che una soluzione in prestito, già a gennaio, potrebbe essere la migliore per tutti. Il Milan, che continua a guardare anche a Juan Miranda del Betis Siviglia come vice Theo, resta alla finestra e potrebbe decidere di entrare in trattativa per Lazzari.