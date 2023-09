Il nuovo Haaland… al Milan: l’algoritmo ha detto si | Ecco il nuovo 9 dopo Giroud

Il mercato estivo ha lasciato vuota, o quasi, la casella della punta centrale. Nelle prossime sessioni sarà caccia al numero nove.

Dopo le prime tre uscite stagionali che avevano fatto ben sperare, il Milan si ritrova con un derby perso in maniera umiliante ed un pareggio nell’esordio casalingo contro il Newcastle di Champions League che ha lasciato parecchio amaro in bocca.

Contro gli inglesi i rossoneri hanno evidenziato un difetto che si era già visto ampiamente e più volte nel corso delle precedenti stagioni. La squadra, quando sta bene e riesce ad offrire un calcio godibile, crea e anche tanto, ma ha parecchie difficoltà a concretizzare le occasioni da gol create.

Olivier Giroud e Rafael Leao, per caratteristiche, non sono mai stati dei veri e propri bomber da oltre 20 gol stagionali. Il francese ha realizzato gol importanti e fondamentali da quando è al Milan, ma ora l’età avanza e i rossoneri sul mercato non sono ancora riusciti a reperire un suo vice, uno che possa anche pian piano prendersi la sua titolarità.

Dopo l’addio di Zlatan Ibrahimovic e il fallimento della scommessa Divock Origi, in estate il Milan ha provato a portare in Italia Mehdi Taremi, ma la trattativa per l’iraniano è fallita miseramente proprio quando sembrava essere tutto fatto. Dopo aver provato un tentativo invano per i vari Sanabria, Daka e Rafa Mir, i dirigenti milanisti hanno chiuso per Luka Jovic.

Milan, il nuovo bomber già a gennaio?

L’attaccante serbo, però, ormai da qualche anno, sembra aver perso quel killer instinct che aveva dimostrato di avere nella sua prima esperienza all’Eintracht Francoforte e, almeno per ora, sembra solo un ripiego da ultime ore di mercato. Farà il vice Giroud, ma molto difficilmente potrà essere il numero nove a cui affidare l’attacco del futuro.

Già a gennaio i dirigenti del Milan potrebbero tornare sul mercato per regalare a Pioli quel bomber che tanto manca e che possa far rifiatare l’esperto attaccante francese. Da troppi anni ormai i rossoneri rimandano nell’investimento pesante per l’attacco e nelle prossime sessioni di mercato non se ne potrà più fare a meno.

Nuovo numero nove Milan, ecco il prescelto

Il Milan cercherà di trovare un centravanti per il futuro, quindi, tra il mercato di gennaio e quello estivo. Un nome che piace particolarmente è quello di Sesko, giovane e forte attaccante del Lipsia e della nazionale slovena.

Sesko, che ha già messo a segno il primo gol stagionale in Champions League contro lo Young Boys, è stato accostato al Milan già diverse volte. Viene paragonato ad Haaland per il suo passato al Salisburgo, ma per caratteristiche fisiche e tecniche ricorda molto più Zlatan Ibrahimovic. Al momento, purtroppo per i rossoneri, però, sembra difficile che il club della Red Bull se ne privi già tra qualche mese dopo l’importante investimento fatto nei mesi scorsi.